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睿生光電3月營收1.65億元 月減1.2%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
睿生光電的數位X光感測器模組產品。記者李珣瑛／攝影
睿生光電的數位X光感測器模組產品。記者李珣瑛／攝影

睿生光電（6861）今（10）日公告今年3月合併營收1.65億元，月減1.2%，年減1.7%。累計今年首季合併營收4.76億元，季增0.2%，年增2%。

群創子公司睿生光電以X光感測器為核心技術，以成為全球數位X光系統的眼睛為目標，不僅是台灣首家整機百分之百設計與製造X光平板感測器大廠，產品更已通過美國食品藥物管理局 （FDA）、歐盟（CE）、衛福部食品藥物管理署（TFDA）三大醫療體系認證。

睿生光電表示，其產品橫跨元件與模組，提供客戶一站式的設計、製造、供應鏈運籌等服務。這個裝置除了接收、處理接收到的X光影像，也可以成為提供服務客戶更深入服務的載體。

睿生光電指出，上市後募集的資金，除用來充實營運資金之外，將配合政府的醫療政策、新南向政策，擴大人醫、獸醫，從元件到模組，同時也往製造業、非破壞性的檢測（ASI）的方向移動，同時做出好的產品，節省地球的資源，讓地球更永續經營下去。

睿生光電今天股價下跌3.5元，成交量1,317張，收153元。

光電 營收

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