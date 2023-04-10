無薪假人數大減6000人！勞部預期下周又會回升

勞動部今（10）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有1,767家、12,720人實施無薪假，較上期大減660家、5,996人，製造業、及支援服務業（含旅行社）人數都有顯著減少；但勞動部認為，製造業訂單仍不穩定，預期製造業無薪假下期又會回升。

統計顯示，目前製造業有275家、5,704人實施無薪假，較上期減少57家、2,333人。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，因無薪假實施多半以三個月為一期，不少業者實施到期，其中有些廠家可能會再續簽。

他分析，目前製造業實施無薪假情況各有不同，這期一家工具機、一家印刷電路板業者各停止300多人無薪假，勞動部也向上述二家業者確認，因有訂單了，確定不會繼續實施。他也指出，另有一家200多人、四家各100多人雖在本期停止實施無薪假，但未來是否實施仍不明朗。

黃維琛表示，和往年不一樣的是，自去年下半年全球景氣趨緩，很多製造業並非一次實施三個月，而是先實施一、二個月看看有沒有單，有單就停止實施無薪假，若還是沒有單就再續簽，這反映製造業訂單不穩定，也代表景氣沒有全面看壞。

隨著邊境管制解除，內需產業無薪假情勢則持續降溫。黃維琛說，這期有一家國內航勤過去以來陸續停止部分員工無薪假，這期一口氣停止200多人實施，可說全公司不再實施無薪假。

此外，支援服務業（含旅行社）亦因邊境管制解除，團客業務成長，這期減少2,450人；不過黃維琛也說，部分地區出團業務並未全面恢復，部分旅行社仍會繼續實施無薪假，下期支援服務業（含旅行社）無薪假人數可能會再增加。

統計顯示，各業中，目前實施無薪假人數以製造業5,704人最多，支援服務業（含旅行社）4,367人次之，批發零售業998人。