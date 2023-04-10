快訊

破紀錄...單日偵獲共機91架次擾台 逾越中線54架次

高雄總舖師娶媳婦！世紀辦桌風光落幕 美女新娘身分曝光

特斯拉自撞新店分隔島 駕駛是「知名設計師」傷重不治

無薪假人數大減6000人！勞部預期下周又會回升

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（10）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有1,767家、12,720人實施無薪假，較上期大減660家、5,996人，製造業、及支援服務業（含旅行社）人數都有顯著減少；但勞動部認為，製造業訂單仍不穩定，預期製造業無薪假下期又會回升。

統計顯示，目前製造業有275家、5,704人實施無薪假，較上期減少57家、2,333人。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，因無薪假實施多半以三個月為一期，不少業者實施到期，其中有些廠家可能會再續簽。

他分析，目前製造業實施無薪假情況各有不同，這期一家工具機、一家印刷電路板業者各停止300多人無薪假，勞動部也向上述二家業者確認，因有訂單了，確定不會繼續實施。他也指出，另有一家200多人、四家各100多人雖在本期停止實施無薪假，但未來是否實施仍不明朗。

黃維琛表示，和往年不一樣的是，自去年下半年全球景氣趨緩，很多製造業並非一次實施三個月，而是先實施一、二個月看看有沒有單，有單就停止實施無薪假，若還是沒有單就再續簽，這反映製造業訂單不穩定，也代表景氣沒有全面看壞。

隨著邊境管制解除，內需產業無薪假情勢則持續降溫。黃維琛說，這期有一家國內航勤過去以來陸續停止部分員工無薪假，這期一口氣停止200多人實施，可說全公司不再實施無薪假。

此外，支援服務業（含旅行社）亦因邊境管制解除，團客業務成長，這期減少2,450人；不過黃維琛也說，部分地區出團業務並未全面恢復，部分旅行社仍會繼續實施無薪假，下期支援服務業（含旅行社）無薪假人數可能會再增加。

統計顯示，各業中，目前實施無薪假人數以製造業5,704人最多，支援服務業（含旅行社）4,367人次之，批發零售業998人。

無薪假 製造業 旅行社

延伸閱讀

根本還沒和解！ 護照流浪害慘一家4口無法出國 細看品冠旅遊寄回郵戳日 網轟：扯爆了

最快五月起！懷孕未滿3個月流產請病假 不能扣全勤獎金

懷孕未滿3月流產請病假不得扣全勤 可望5月前上路

護照沒丟！一家人機場被丟包 品冠旅遊致歉說明始末

相關新聞

驚！看到新制勞退慘賠好幾萬 勞工還要繼續「忍」？

新制勞退基金2022年收益數為負2,280.3億元，收益率為負6.67%，勞保局日前公布每位勞工平均虧損1.8萬元，但很多勞工一查詢獲分配收益數發現，虧損金額竟是「好幾萬」，令勞工驚恐不已。

「陶朱隱園」揚名國際卻乏人問津？行家揭富豪不埋單的祕密

被稱為全台最貴的超級豪宅「陶朱隱園」，未售先轟動，搶眼的建築造型被封為「可居住的藝術品」，建築耐震結構標榜比核電廠還安全，園內種植2萬3千棵樹木成了綠建築指標，旋轉大樓的獨特設計囊括多項國際大獎，還登上Discovery頻道。外傳一戶要價18億元再創豪宅天花板，但成交戶至今寥寥可數，從實價登錄也查不到交易紀錄，難道「陶朱隱園」不受金字塔頂端客層青睞？

STO破蛋？ 黃天牧：最近半年已有1家提出申請

立委今天質詢時關注金管會去年放寬STO發行規範後的成效為何。金管會主委黃天牧答覆，最近半年已有1家提出申請；證期局長張振...

工總下周將訪陸 苗豐強：希望維持好的貿易關係

工總將於下周組團參訪大陸，理事長苗豐強表示，目前大環境並不友善，兩岸交流的確是非常迫切需要的，畢竟大陸是台灣最大貿易夥伴...

國家通訊傳播委員會 否認鏡電視案將通過申請

對於國家通訊傳播委員會主委陳耀祥傳出強行通過鏡電視申請案，國家通訊傳播委員會副主委翁柏宗說，沒有所謂偷渡情形，現階段也無...

防止新型態詐騙 數位部祭出七大措施

對於近期新型態詐騙案頻傳，數位部今（10）日出席立院進行「新型態冒名釣魚詐騙猖獗現狀檢討與未來防治規劃」專題報告，針對產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦