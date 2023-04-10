尖、離峰移轉有撇步台電屏東大用戶座談 教你聰明省

台電屏東區處今下午邀請契約容量達900瓩以上用戶參與「大用戶座談會」，邀請具移轉效益的鋼鐵業及其他製造業者現身說法，並在每一座位區安排桌邊服務，提供客製化服務，讓用電大用戶，可以聰明省、簡單用，「尖、離峰移轉」，精打細算節省電費。

台電屏東區處指出，新尖離峰時間帶自今年1月1日已正式上路，修正後的需量反應措施將提前到4月1日即可申請，夏季用電高峰將至，為減輕高壓用戶的電費負擔，今舉辦大用戶座談會，針對「新尖、離峰時間電價」及「需量反應負載管理措施」內容提出報告，讓用戶面對面交流，親身瞭解移轉不困難，只要有心配合，絕對讓您省電、省荷包。

去年試辦成功的某鋼鐵廠商於會中現身說明，利用尖峰時段避開熱處理爐使用，或於夜尖峰進行輥輪更換；另其中化學原料製造業者利用石墨化場合閘送電前，以可遠端遙控（SCADA）軟體預測用電量，採最省電（費）時段投入，其餘生產場投入高耗能電力時，錯開石墨化場用電最高峰。台電還提供客製化桌邊服務，讓用戶輕鬆瞭解設備移轉方式，以減少電費支出。

台電屏東區處長饒祐禎說，過去電力系統尖載時間已逐漸挪移至傍晚18至20時，形成「夜尖峰」，電力系統的需求面管理須相對調整。今年正式實施時間電價新時間帶，低壓時間電價用戶自由選用、高壓以上戶則全面適用。

饒祐禎說，受氣候變遷影響，5月早熱乾旱，10月秋老虎現象亦頻發，為引導用電大戶調整生產排程以降低尖峰負載，所以將高壓以上夏月電價期間由原6到9月調整為5/16~10/15（5個月）。

屏東用電大戶有744戶，多在工業區、或是縣內大型百貨、量販店，目前有加入尖離峰移轉等新政策用電方案，統計到上周有80戶。