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工總下周訪大陸 理事長苗豐強：非常迫切需要兩岸交流

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會將於17日組團前考察，預計停留五天，工總理事長苗豐強今（10）日表示，目前整個大環境並不友善，兩岸交流的確是非常迫切需要，希望比照工總過去的習慣，大家保持非常好的狀況，大陸跟台灣往來還是蠻多的，包括輸出、進口等等，希望雙方能和平合作。

工總今日舉行第12屆第3次會員代表大會，在苗豐強主持下，今年會員代表大會也邀請數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男發表專題演講，主題是「邁向數位轉型2.0--觀念與視野」。

苗豐強在會員大會召開前，被問到台灣許多相關農漁產品遭中國大陸禁止進口的議題。他出，這次出訪並不是專門談一兩家產品，是希望能夠大家有個交流，所有事情都要透過交流才可進一步往前進展。他並未透露這次到大陸將與那些大陸官員會面。

工總今年舉行會員代表大會，包括經濟部常務次長曾文生、內政部次長吳常安等人都出席。苗豐強在致詞時則提出四大重點：一，盼政府重視產業面臨的五缺困境，特別是產業界最關心供電穩定問題；二，提出淨零轉型、數位轉型、及組織轉型等三大轉型，以提升產業競爭力；三，推產業控股模式，吸引台商及外資在台成立營運總部或區域中心；四，以交流對話促進瞭解、維持和平。

考察 經濟部

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