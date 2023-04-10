工總下周將訪陸 苗豐強：希望維持好的貿易關係

工總將於下周組團參訪大陸，理事長苗豐強表示，目前大環境並不友善，兩岸交流的確是非常迫切需要的，畢竟大陸是台灣最大貿易夥伴，希望保持雙方非常好的貿易關係。

工總今舉行第十二屆第三次會員大會，苗豐強會前受訪前表示，台灣許多農漁產品仍被大陸禁止進口，但此行並不是專門談一兩件產品，但還是會進行交流，「所有事情都交流才能進一步往前進展」。但對於會見到哪些大陸官員，他則說，到時候再講。

而目前無薪假人數還在增加中，加上缺水、缺電、缺工缺料等五缺問題，苗豐強則說，這是大家都重視的問題，也是台灣結構性的問題，面臨這麼多的挑戰，工總也提出「淨零」、「數位」、「組織」等三大轉型。

對於淨零轉型，苗豐強表示，企業對於淨零都是有心要做，首先就是要自我盤查，工總也規劃建置民間版的「碳盤查標籤方案」；而組織轉型方面，過去中小企業多以外銷為導向，現在企業在組織面，要強調垂直與水平整合。