防詐APP最新進度曝光 數位部近期將對外說明

針對國內詐騙電話、簡訊猖獗現象，日前數位部長唐鳳指出，會鼓勵電信業者內建防詐騙軟體，至於目前規劃的進度，數位部次長李懷仁今（10）日指出，電信業者的部分是由通傳會(NCC）主責，數位部主要與民間業者合作，目前已經有跟幾家業者討論，近期就會對外宣布。

電話詐騙日益猖獗，政府單位也積極針對防詐騙進行預防，唐鳳日前就曾提出，坊間已經有Whoscall這種辨識陌生來電的APP，電話響起時，會告訴你這是銀行電話、還是騷擾電話，甚至顯示先前已經有很多人標註此電話為詐騙電話，要特別當心，不過對於高齡者而言，安裝軟體也有一定的難度，因此也正在規劃免付費甚至免安裝的方式，也就是辦好電信門號方案後，內建這類防詐騙軟體。

不過，李懷仁今天也表示，先前提到的是鼓勵電信業者來內建防詐軟體，但目前討論後的結果，電信業者這一塊是由NCC主責，畢竟NCC才是電信業者的主管機關，數位部主要還是先與民間業者合作，鼓勵民間業者開發防詐APP。

至於上路時間？李懷仁說，電信業者部分需要由NCC去處理，民間業者部分，數位部已經有邀集幾家業者進行過相關討論，近期也會公布相關進度，先前提到的Whoscall也包含在其中，李懷仁也透露，不只有Whoscall還有其他業者也有研發出相關的防詐APP，相關細節也會盡快公佈給外界知道。