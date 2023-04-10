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鏡電視案被列被告 NCC陳耀祥：不會迴避審查

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥。本報資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥。本報資料照片

國民黨立委近日接獲一名署名「NCC內部吹哨者」的檢舉信，指控NCC主委陳耀祥打算讓鏡電視申請案闖關；NCC主委陳耀祥今日表示，從爆料內容來看，這名吹哨者對於NCC內部作業流程並不清楚，此外，他今天也表示，即便鏡電視案被列被告，他也不會迴避審查。

「NCC內部吹哨者」檢舉信指出，最近遭北檢列為被告的NCC主委陳耀祥，正緊鑼密鼓地透過其核心幕僚，備妥相關資料，計劃在4、5月間，偷偷強行闖關通過鏡電視案，陳耀祥此舉已引發NCC其他委員的高度不滿。並質疑陳耀祥此舉到底是為了誰的利益？是否受到黨政高層指示關心？NCC必須向社會釋疑。

陳耀祥今日赴立法院交通委員會備詢時指出，這名吹哨者對於NCC內部作業流程並不清楚，目前NCC對鏡電視的行政調查才剛完成，目前尚未經過內部討論，更不可能排審查程序。對於內部吹哨者內容是真是假他無從判斷，但沒有高層施壓的問題，他的任期是到明年7月1日，會繼續參與審查。

目前鏡電視案有負責人變更、上架等申請案，由於鏡電視案審查期限將屆，陳耀祥指出，無論過與不過，都必須作成決定，NCC必須依法在限期內做出決議。

立委陳椒華也拿出民調指出，72.3%民眾認為，陳耀祥應該馬上停職配合司法調查，陳椒華也詢問陳耀祥是否應該要迴避審查鏡電視案；對此，陳耀祥指出，自己「不需要迴避」，訴訟案列他字案的案件本來就很多，他沒有必要因此迴避審查。

陳耀祥指出，他無法接受外界採用任何手段或操作，「任何人用刑事手段，或者是用媒體操作，試圖去干預本會個案的進行，或者是說業務的推動，這個是我們深表遺憾，而且也沒有辦法接受。」

NCC

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