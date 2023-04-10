創億資本3月底以SPAC模式 促成冠科美博在美掛牌上市

台灣生技創投公司創億資本今（10）日表示，該公司自2021年在美國那斯達克（Nasdaq）市場設立特殊目的收購公司（Special Purpose Acquisition Company,SPAC）後，已在今年3月底促成美國精準癌症新藥公司冠科美博（Apollomics Inc.）在那斯達克掛牌上市。

創億資本表示，該公司在2021年設立的SPAC，以Maxpro Capital擔任領投基金，透過私募股權交易（PIPE）模式投資2,100萬美元，在3月底完成與冠科美博的股權合併。合併後，以冠科美博為存續公司，在3月30日於納斯達克市場以股票代號「APLM」(普通股)與「APLMW」(認股權證)上市掛牌交易，完成了整個SPAC上市流程，打通了台灣新創公司赴美上市的快速通道。截至4月9日為止，冠科美博市值約為10.58億美元（約合新台幣321.6億元）。

創意資本表示，目前國內已經有電動機車Gogoro等公司循SPAC管道在美國掛牌。但過去的先例，均屬被國外SPAC公司併購的對象；創億資本則是主動「造殼」，尋找購併對象，再掛牌上市，創億資本能在短短兩年內，完成所有流程，並成功掛牌上市，相當難能可貴。

根據2022年9月公布的IPO招股書，冠科美博的股權價值據估計約8.99 億美元，此次私募股權交易(PIPE)共計2,365萬美元(Maxpro與冠科美博)，在完成合併交易後，總價值為9.23億美元。

完成此一合併後，冠科美博將取得資金，用於加速或擴充目前旗下既有產品線與進程。目前旗下有九個從早期階段到臨床三期的產品線，包括小分子標靶藥物以及生物製劑等新藥，目前已經有六個藥物進入臨床試驗階段，涵蓋包括肺癌、腦癌、急性白血病血液腫瘤與實體腫瘤等，均為具有雄厚市場潛力的候選藥物。

創辦Maxpro且身兼執行長的創億資本合夥人陳鴻榮表示，這次創億資本集合了各種跨領域的專才，打造了一個能為投資人與新創公司的雙贏團隊，以SPAC模式成功讓冠科美博上市，希望可為全球罹患難治之症的病患，帶來新療法。

繼冠科美博之後，創億資本也已經為台灣的新創生技公司免疫功坊，進行募資。免疫功坊創辦人為具有研發多項抗體新藥，且在Nasdaq成功上市與授權經驗的張子文，旗下具有多種具龐大市場潛力的新藥，是國內生技投資的下一個指標個案之一。

陳鴻榮表示，在建立赴美SPAC籌資的新模式後，後續將持續在美國、歐洲、亞洲等地投資具創新技術與投資價值的生技與IT產業新創公司，透過扶植新創企業，再透過SPACs等金融工具，讓新創公司順利進入資本市場。