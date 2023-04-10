快訊

中共環台演習老兵憶台海危機：突超編、修武器讓軍心浮動

台南要辦鄭成功開台中樞祭典再起爭議 作家陳耀昌：應永久停辦

震撼畫面全都錄！法國白朗峰「大規模雪崩」釀4死2失蹤

歐元區經濟展現韌性 歐股展望轉趨樂觀

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

歐股財報表現，根據Refinitiv資料，預期1Q23道瓊歐洲 600企業的獲利將成長4.8%，金融、公用事業將分別成長36.1%、14.9%，表現最佳，原物料、房地產最差，分別下滑32.3%、16.5%；預期1Q23道瓊歐洲 600企業的營收將成長1.9%，科技將成長24.4%，表現最佳，公用事業將下滑86.9%，表現最差。目前有1家企業公布1Q23獲利和營收，在一個典型的季度中，通常約有 53%企業的獲利優於預期，59%營收優於預期，下週將有2家道瓊歐洲600企業公布獲財報。

富蘭克林證券投顧表示，自2022年底以來，歐元區經濟在天然氣價格下跌、中國解封等因素支持下而持續展現韌性，也讓歐元區可望避免陷入經濟衰退，不過，瑞士信貸(Credit Suisse)、德意志銀行(Deutsche Bank)引發的銀行業危機帶來了新的風險，儘管歐洲央行(ECB)仍認為歐洲銀行業體質已較2008年明顯改善，但仍可能產生一些負面影響，高盛預估歐元區銀行業貸款標準每收緊10個百分點，將使歐元區GDP在6個季度後下降0.25%，基此，將3Q23、4Q23、1Q24 GDP均下調0.1個百分點至0.1%、0.3%、0.3%，但也預計歐洲央行後續還將在5月、6月各升息1碼，終點利率為3.5%。

英國經濟在2H22表現疲軟後，隨近期GDP、消費者信心、零售銷售、PMI等數據出現回升，英國經濟正有逐漸回溫態勢，然而，高盛認為近期的銀行業危機仍可能衝擊英國經濟，預計英國銀行業貸款標準每收緊10個百分點，將使英國GDP在6個季度後下降0.5%，基此，將3Q23、4Q23 GDP均下調0.1個百分點至0%、0.1%，另，隨3月英國央行(BoE)升息1碼，預計其升息週期可能即將結束。

歐洲天然氣價格下跌、中國經濟重啟均成了支持歐洲經濟的力量，並有助支撐歐股，高盛將英國富時100指數、道瓊歐洲600指數未來12個月目標價分別上調至8200、475點，而儘管近期面臨銀行業危機隱憂，但歐洲銀行體系在流動性和整體資產負債表仍保持彈性下，應有助限制跌勢。題材上歐股也存在一些亮點，首先，高盛(認為，在經濟略有放緩壓力下，看好醫療保健、可再生能源等「防禦性成長股(Defensive Growth)」，此外，歐洲一籃子績優股(GRANOLAS，包含葛蘭素史克、羅氏、ASML、雀巢、諾華、諾和諾德、萊雅、LV、阿斯特捷利康、SAP、賽諾菲)通常擁有強勁的資產負債表、穩定的獲利、持續成長的股息、高於債券殖利率的股利率、抵禦通膨的定價能力，預計它們將持續表現良好，最後，隨俄烏戰爭刺激歐洲擴大國防支出、歐盟「RepowerEU」計畫上路、歐盟即將推出歐版《降低通膨法案(IRA)》，歐洲國防、綠能等具題材加持的類股可望受惠。

英國

延伸閱讀

大陸軍演第三天 王美花：天然氣卸收一切正常

身價差百倍！泰勒絲與李安捧紅英國小生 6年情終傳分手

「TikTok濫用兒童個資」 英國重罰1270萬英鎊

歐元區經濟展現韌性 歐股展望轉趨樂觀

相關新聞

勞保年金請領人數、金額 攀高

勞保局統計顯示，2022年底有逾159.7萬退休勞工領取老年年金，平均月領逾1.8萬元。其中，已有逾三成八月領2萬元以上...

本周台股／指數空間有限 越過萬六不宜追價 中小型股輪動可短打

時序進入第二季，受到地緣政治因素干擾，4月台股首周僅開盤兩天，周線收黑小跌31點，跌幅0.2%，上周五（4月7日）加權指數小漲25點，漲幅0.16%，指數收在15836點，平均日均量1940億元。 資金面部分，三大法人動向，上周僅有自營商回補22.93億元，連續買超周數來到第三周，投信與外資則雙雙站在賣方，分別賣超3.95億元、50.62億元，三大法人合計賣超31.65億元。

乾旱台灣 2數據讓人心驚 產業恐更難熬

每次旱情都有間隔，但近3年來旱象頻繁，氣候的變異也使雨水的豐枯周期縮短。專家統計，1949年起台灣「豐水年」間隔距離從18年縮短為個位數。「乾旱年」也同樣從相隔17年縮短至個位數，近10年來的乾旱年愈來愈短：2015、2020年僅間隔5年，2022年再出現南部的歷史性乾旱，可見極端氣候帶來的影響。

兩個數據 反映我國勞工早退現象

目前勞工退休、開始請領勞保老年年金的年齡大約落在幾歲？勞保局統計指出，2022年底平均請領老年年金年齡為61.28歲，平...

太早退休！勞保年金平均請領年齡61歲、平均年資29年

目前勞工幾歲退休、開始請領勞保老年年金？勞保局統計指出，2022年底平均請領老年年金年齡為61.28歲，平均投保年資為2...

是你嗎？逾三成八、61萬人勞保老年年金月領超過2萬元

勞保老年年金究竟領多少？勞保局統計顯示，2022年底有逾159.7萬退休勞工領取老年年金，平均月領逾1.8萬元。其中，已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦