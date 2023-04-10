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安聯投信：業績、殖利率題材支撐 台股區間整理

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，台股從3月來至4月初，表現要比美股來得強，尤其是半導體相關；但自4月初以來迄今，美股半導體相關呈現漲多修正走勢，但台股走勢仍相對維持強勢，其中部分理由與市場部分資金青睞現金殖利率題材有關。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，若觀察資金流向，可大致歸類為三大態樣；一是風險偏好度較高的資金相對青睞OTC市場，因此櫃買中心表現的要比大盤來得好；一是有業績或趨勢題材支撐、如軍工、電網、儲能、AI等；一是相對具防禦型題材如高殖利率。

安聯投信台股團隊表示，觀察近期美國公布的經濟數據、或是消費股業績表現等，確實有透露出景氣似乎開始疲軟的跡象；加上近期油價又因為減產因素而出現漲價效應，此可能對未來通膨的影響，都可能牽動美國聯準會接下來的政策步調，值得關注。由於第2季開始步入股東會旺季，以及陸續登場的法說會，5、6月也將陸續公布下半年展望，進而提供市場做為判斷下半年產業復甦的力道強弱的重要依據，所以，第2季焦點會落在這些活動所釋出的訊息。

安聯投信台股團隊表示，在AI、ChatＧPT話題點燃後，不僅帶動3月台股走勢，更讓原本科技主題缺乏殺手級產品的市場，再現亮點；例如受惠AI投資需求增溫，明年有機會邁向成長年；AI訓練需求也會提升挹注伺服器長期成長動能；去年下半年開始修正的手機、PC，今年下半年是否有機會邁向復甦，也值得留意。

安聯投信台股團隊表示，隨著時序上步入第2季，儘管聯準會升息等邊際效應已在逐步鈍化，但預期第2季包括聯準會政策、總體經濟數據變化，以及是否還有類似3月美歐銀行風波等餘波盪漾事件發生，勢將成為第2季干擾或牽動市場的主要因素。

安聯投信台股團隊表示，投資人可觀察包括：股東會、法說展望、中國618銷售狀況、市場期待大陸官方祭出振興經濟方案等內容、或有望帶動水泥、鋼鐵甚至塑化等原物料需求，作為下半年復甦力道是否如市場預期，或是支撐明年有機會邁向成長年等投資上的判斷。

台股 美國聯準會 股東會

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