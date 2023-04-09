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大潭8號機工程主體完成 預計6月陸續併聯供電及測試

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

外界擔憂大潭電廠8號機延後點火恐影響夏季供電台電今（9）晚表示，大潭8號機工程主體已完成，目前進入測試階段，預計6月可開始併聯進行發電測試工作，並可逐步提供部分電力，後續將隨測試進度提升至滿載發電，夏季用電高峰時，大潭8號機可成為供電重要助力之一。

台電表示，夏季大潭8號機將搭配日間太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段也透過時間電價、需量反應等多元措施，台電將隨時掌握電力供需變化狀況，確保夏季供電穩定無虞。

台電指出，大潭8號機工程初期受疫情、勞工短缺及工安事故影響進度，台電仍努力不懈克服萬難趕工，現已進入最後收尾及冷機測試階段。惟因承攬商之間的介面整合程序相當複雜，導致時程較預期長，對此台電已成立專案小組介入協調，確保工序順利銜接，並平行展開各項測試作業，加速介面整合及工程收尾之工作，預計6月可開始併聯進行發電測試工作，並陸續逐步提供部分電力，後續將隨測試進度提升至滿載發電，於今夏用電尖峰挹注穩定供電能力。

台電表示，隨再生能源大量增加，電力調度模式也與時俱進，目前白天太陽光電多維持500萬瓩以上的發電出力。至於夜尖峰用電，台電預估今夏夜尖峰約3,800萬瓩左右，對此台電也採取各項需求面管理措施，創造節電誘因重塑用電習慣，並透過時間電價尖峰時段挪移等措施，預計可挪移約100萬瓩用電，降低夜尖峰供電壓力。

台電進一步說明，今(2023)年受國際景氣影響，今年1至3月國內整體用電量較2022年負成長約3.6%。此外，去年因國際燃料價格上漲，致汽電共生業者減少發電並且多用電力，至今年已恢復正常供電能力，可提供系統約70萬瓩電力，供需變化皆有助於供電穩定。

台電 供電

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