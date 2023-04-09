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加油要快 中油：明起汽、柴油各調漲0.6元、0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

台灣中油宣布，明（10）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.8元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.3元及1.9元。

台灣中油表示，本週受石油輸出國組織與夥伴國意外宣布5月起大幅減產原油影響，帶動國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲7.55美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.062元，國內油價依公式計算漲幅為7.98%。

台灣中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.9元及2.0元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.0元及1.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元，汽、柴油各共吸收1.3元及1.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.6元及0.1元。

國際油價 中油 美元匯率

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