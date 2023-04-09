美國安進生技暢銷藥發明人林福坤：台灣生技應找對策略

美國生技巨擘安進（Amgen）暢銷藥Epogen發明人林福坤昨（8）日表示，台灣生技產業已有公司開始成功，這是很難得的事，也能鼓勵其他公司繼續努力。他並強調，新藥開發需投入的資本非常大，台灣發展新藥一定要找對策略，應該思考現有的環境，檢視那一類是我們的專長，找到對的項目，成功機率才能提高。

藥華醫藥公司與中華民國血液病學會昨日共同舉辦亞洲骨髓增生性腫瘤國際研討會（MPN Asia 2023），並於同日頒發「人類貢獻獎」及「終身成就獎」獎及舉行20週年感恩慶祝典禮，其中獲頒「人類貢獻獎」的得主為美國台裔生技巨人林福坤博士，獲頒「終身成就獎」的是紐約康乃爾醫學院名譽教授Dr. Richard Silver。

藥華藥指出，林福坤於任職美國大藥廠安進（Amgen）期間，促成生物技術史上最成功藥物之一Epogen的誕生，他的突破性成就讓全球上百萬腎臟病患者免於輸血之苦，也讓安進公司以Epogen累計銷售破千億美元，躍居為全世界最成功的生技公司之一。

此外，林福坤更是20年前推動藥華藥經營團隊回台創業的重要推手，因此在8日藥華藥舉行20週年慶時，公司特別邀請林福坤自美返台接受表揚。林福坤表示，藥華藥一路走來，中途曾面對非常辛苦的挑戰，現在終於看到他們成功，非常高興。

對於台灣生技產業發展現況，林福坤表示，他了解的並不多，只是看到很多公司已做的很成功，這是很難得的事，並不容易。台灣若能出現成功的機會，也能鼓勵其他公司。

林福坤表示，很認同前經濟部長何美玥的觀點，台灣要發展生技，應要找到對的項目，成功機率才能提高，要看自己的資本適合發展那些項目。他說，新藥開發要投入的資本非常大，因此發展新藥一定要量力而為，找對策略，美國也有許多生技公司後來都失敗了，所以才會有incubator（育成中心）提供設備讓小公司去嘗試，不用花太多本錢讓他們去試試。

他強調，台灣應該要思考現有的環境，小國與大國的做法應該不一樣，應檢視那一類是我們的專長，而且要做得起，不能一下子制定太大計畫，可能會做到中途就沒錢了。

1941年出生於台灣基隆的林福坤，擁有台大碩士學位，後來赴美深造，先後取得博士學位並完成博士後研究。1981年他加入仍是新創公司的安進生技，當時安進公司正積極想以基因工程發展EPO（紅血球生成素），在林福坤的研發帶領下，安進領先歐美各家公司，全球率先開發出Epogen這項EPO。林福坤表示，Epogen這項產品至今每年仍可創造100億美元市場銷售額。

林福坤表示，他已經從生技產業界退休很久，目前仍住在加州，他笑說「我現在在當農夫，自己照顧自己的庭院」，此次回台預計停留兩個星期，但是他也在思考要不要回台灣定居，只不過自己已經很久沒回台灣，需要較多的時間了解台灣現況。