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台電回應協和接收站爭議 承諾確保基隆港區安全營運

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對近期外界關切協和接收站恐影響基隆港安全，台電今（6）日表示，港區安全本就是優先考慮，而基隆人的用電也是重點。因此台電以嚴謹的操船模擬，來找到LNG船在內各種船隻可安全操航進港的情境及模式，未來也將會同港務公司，進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定，讓基隆人有電可用、Gogoro可充電，同時確保港區安全營運。

針對部分人士對於協和接收站東移新方案提出了疑慮，認為在西防波堤半拆的情況下，LNG船的操船可能存在風險。台電回應指出，實際上，LNG船的試驗結論是採「西防波堤全拆」的配置，而且在西防波堤全拆的情境下，搭配拖船的協助，科學證明可順利完成進、出港航行操作，顯示西防波堤全拆的規劃是安全可行。

至於所謂操船模擬也曾出現失敗數值的情況，台電則說明，以各種嚴格參數模擬，就是要在事前找到各種問題，不是要創造完美的數據。在各種情境下確保安全營運，同時，也在失敗中找出避免風險的方法，提供未來制定規則的參考依據，以找出安全的配套方案。

台電指出，操船模擬設定許多不同情境，例如西防波堤拆不拆、帶拖船還是不帶拖船等，並將狀況設定為在風速每秒12公尺的條件下，分別由基隆港11位引水人，針對容量18萬立方米的LNG船進行操船。會中委員當場指出，台中港初期營運時，面對18萬立方米的LNG船，是設定在風速條件每秒10公尺之下進港，台電設定每秒12公尺進行模擬，已是設定更嚴格的條件。

台電表示，接收站於港嘴興建，台灣並非首例，日本等國都有類似設計，LNG船也並非危險船隻。此外，協和經過超過600次操船模擬，已找出可以安全操航進港的情境及模式，驗證結果也經過第三方驗證，確認模擬工作符合規範，方法也正確。水工模型試驗結果也顯示，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求。

台電指出，未來LNG船進入港嘴後，便可迴轉離開基隆港的航道停靠接收站，也不用進入基隆港原有港區，後續其他商船便可正常通行作業，不用等待LNG卸收，所以使用航道的時間非常短，此外，LNG 船利用清晨離峰時段進港，與其他商船錯開，影響時間也有限，並將優先禮讓國際郵輪進港，把對基隆港的營運降到最低。

台電 基隆港 碼頭

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