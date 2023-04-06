全球吹通膨升息風！三大政府退休基金2月底合賺1503億

全球通膨持續、加上市場預估主要國家央行仍將持續升息，2月全球股票市場及債券市場呈現上下震盪走勢，勞動基金2月單月獲利回吐317.5億元。截至今（2023）年2月底，包括勞動基金、國保基金，以及公務人員退休撫卹基金等政府主要退休基金，合計收益數1,503.2億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹今（6）日表示，市場總是起起伏伏，3月國際金融市場行情回升，預計勞動基金3月單月會超過800億元，預計累計至今年前3月收益數逾2000億元。她強調，勞動基金看的是長期績效，勞動基金近十年報酬率4.28%，國保基金也有4.52%，長期仍是穩健安全。

整體勞動基金截至今年2月底止規模為5兆6,254億元，國際金融市場持續波動下，今年截至2月底之評價後收益數為1,189.5億元，收益率2.21%。

其中，攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退基金規模為3兆6,255億元，收益數為724.5億元，收益率2.01%；舊制勞退基金規模為9,778億元，收益數為248.6億元，收益率2.9%；勞保基金規模為8,146億元，收益數為210.8億元，收益率2.91%。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為4,618億元，收益數為115億元，收益率為2.62%。

截至今年2月底，退撫基金規模為7,098.3億元，收益數為198.7億元，收益率為2.8%。其中，國內投資金額為3,606.7億元，配置比例為50.8%；國外投資 金額為3,491.6億元，配置比例為49.2%。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球主要央行仍將穩定物價視為首要任務，利率水準預估將更長期間維持在高點，然而近期美國矽谷銀行倒閉風波和歐洲瑞士信貸引發的銀行業恐慌，反映了積極升息對經濟及金融系統的深遠影響，並增加市場風險蔓延之疑慮。未來須密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散投資風險。