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製造業無薪假將暴衝？人數破8千 一家化工廠通報600人

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（6）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,427家、1萬8,716人實施無薪假，較上期增加43家、872人。其中，製造業無薪假人數8,037人，創2020年10月以來新高，勞動部預估，受全球大環境影響，製造業無薪假情勢持續受到波動，但人數應不至於「暴衝」。

統計顯示，目前製造業有332家、8,037人實施無薪假，較上一期增加11家、747人。四大業中，金屬機電業是重災區，現有169家、4,271人實施無薪假。資訊電子、化學工業、民生工業現分別有1,334人、1,314人、1,118人實施無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期製造業有一家橡膠相關製品的化工廠通報600人實施無薪假，原因是外銷訂單減少，員工數總共1000多人，2020年疫情嚴峻期間也曾一度實施無薪假，但這兩年來狀況都很穩，這次實施天數不一，有的員工實施三天，有的長達13天。

她表示，另一家醫藥相關製造的化學工業廠商則提早停止150多人的無薪假，該廠商原訂5月中旬結束無薪假，但最近訂單回穩，因此提前結束。

王金蓉表示，因訂單減少，這期還新增一家五金工具製造廠商實施100多人，另一家配線生產廠商80多人。

王金蓉分析，近三年疫情期間製造業無薪假人數在2020年7月達高峰，來到1.7萬人，接著就往下修，維持在1千至2千人左右；直到2022年下半年因全球景氣趨緩，製造業無薪假又緩步爬升。

她分析，目前製造業無薪假主要集中在金屬機電業，但目前還未特別集中在哪一個細類產業，有些是做工具機的，也有做零組件、配件的，預期接下來製造業仍會受大環境牽動，人數持續波動，但應不至於暴增。

根據統計，目前實施無薪假人數以製造業8,037人最多，其次是支援服務業（含旅行社）6,817人、批發零售業1,389人；家數則以支援服務業1,288家最多、製造業332家、批發零售業319家。

無薪假 製造業

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