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Uber Eats 宣布擴大「安全第一」計畫 提三大安心防護

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
Uber Eats啟動三大安心防護行動，率先贈送外送合作夥伴反光背心並新增App安全功能外，更加倍辦理自發性參與之安全講習至40場，範圍遍及20個營運縣市道安教育講習，以降低交通風險。Uber Eats提供
Uber Eats啟動三大安心防護行動，率先贈送外送合作夥伴反光背心並新增App安全功能外，更加倍辦理自發性參與之安全講習至40場，範圍遍及20個營運縣市道安教育講習，以降低交通風險。Uber Eats提供

為成為外送產業在安全做法上的領頭羊，獲得社會大眾信賴，Uber Eats 於今（6）日記者會中宣布擴大「安全第一」計畫，提出「3大安心防護」行動，更承諾於今年挹注3,000萬元，贈送外送合作夥伴符合台灣、美國、紐澳標準的反光背心，再次率先拉高外送產業安全性，提高外送合作夥伴在道路上的能見度，以期能減少重大傷亡意外的機率。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 去年宣告支持「零傷亡願景」國際性計畫，從整併「外送合作夥伴四大課程」與「開通測驗」至夥伴端 App強化安全意識、配合交通主管機關落實重大違規外送合作夥伴的回訓以減低危險駕駛行為，以及持續推出App安全功能三方面著手的「安全第一」行動計畫已見成效。

以台北市為例，Uber Eats 配合台北市交通局，讓200位外送合作夥伴在事故後依法再次接受交通安全教育。也配合公路總局，辦理年度交通安全教育課程，並報送半年內曾經重複發生重大交通違規的外送合作夥伴到駕訓班參加機車教育訓練。根據台北市交通局發布的資料顯示，2022年台北市與外送合作夥伴相關的道路意外事故案件佔所有機車車禍的比例比前一年降低15%。有鑑於此進步，今年投入更多資源，擴大「安全第一」行動計畫，也期盼帶領整體外送產業的響應，努力降低道路風險，向零傷亡事故願景邁進。

Uber Eats 自源頭降低危險因子，推動道路安全「3大安心防護」行動：

1. 倡導使用反光背心，強化外送合作夥伴能見度：Uber Eats 今年預計斥資台幣3,000萬元，添購螢光係數及反光性能經SGS驗證，符合台灣CNS15909、美國ANS/ISEA 107-2015，以及紐澳AS/NZS 1906標準的反光背心，以提升外送合作夥伴於外送行車時的能見度，協助降低事故率。第一階段將贈送4萬件反光背心給基隆、台北、新北地區使用 Uber Eats 平台的外送合作夥伴。即日起開放主動登記索取，並且倡導能夠在每趟行程中都可以穿戴上，提高自身和用路人的安全，也希望消費大眾善用 Uber Eats App 上的評價正面鼓勵穿戴反光背心的外送合作夥伴，共同帶動正向且安心的外送體驗。此全新方案預計陸續推廣到其他 Uber Eats 營運縣市。

2. 創新安全科技，降低危險駕駛：已經上線的外送合作夥伴端App安全功能包含安全帽驗證機制、外送超速警示、安全騎乘清單，以及110緊急援助等功能。此外，今年4月增加兩項安全科技新功能，「避免騎乘中傳訊息 」（Don’t Type and Drive）提醒外送合作夥伴及「訊息暫停通知」（Hold Notification ）提醒消費者，希望降低外送合作夥伴在騎車過程中受訊息分心。

3. 擴大道安教育，提升外送合作夥伴意識：Uber Eats 每年投入近百萬元，與各縣市監理所及交通警察大隊合作辦理道路安全講習，去年開辦25場課程，獲近7成的外送合作夥伴給予正面評價，今年則將協同政府機關加倍辦理自發性參與之安全講習至40場，範圍遍及20個營運縣市。除此之外，也持續極配合公路總局，辦理年度交通安全教育課程、報送半年內曾經重複發生重大交通違規的外送合作夥伴到駕訓班參加機車教育訓練，減低危險駕駛行為。

當外送服務成為民眾仰賴的日常生活服務，Uber Eats 持續擴大「安全第一」行動，希冀讓社會大眾於使用 Uber Eats 時感到更安全與安心。

Uber Eats擴大安全第一計畫，領先業界提出「3大安心防護」行動，再次率先拉高外送產業安全性。(左起為Uber Eats台灣總經理李佳穎、Uber外送事業全球資深副總裁Pierre-Dimitri Gore-Coty、Uber Eats全球副總暨亞太總經理Saskia de Jongh)。Uber Eats提供
Uber Eats擴大安全第一計畫，領先業界提出「3大安心防護」行動，再次率先拉高外送產業安全性。(左起為Uber Eats台灣總經理李佳穎、Uber外送事業全球資深副總裁Pierre-Dimitri Gore-Coty、Uber Eats全球副總暨亞太總經理Saskia de Jongh)。Uber Eats提供

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