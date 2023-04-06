製造業無薪假人數衝破8千 創2年半新高

勞動部今公布最新減班休息（無薪假）數據，本期有2427家、1萬8716人實施減班休息，較上期增加43家、872人。其中，製造業減班休息人數8037人，創2020年10月以來新高，勞動部官員預估，受大環境影響，製造業接下來仍會波動，但人數應不至於暴衝。

根據統計，本期減班休息人數最多的是製造業8037人，其次是支援服務業6817人、批發零售業1389人;家數部分，也是製造業332家最多，再來是支援服務業1288家、批發零售業319家。

勞動部條平司副司長王金蓉表示，本期製造業有一家化學工業的廠商實施無薪假，占了約600人，實施理由是外銷訂單減少，該家廠商做的是橡膠相關製品，員工數總共1000多人，2020年疫情嚴峻期間也曾一度實施減班休息，但這兩年來狀況都很穩，這次實施天數不一，有的員工實施3天，有的長達13天。

另一家醫藥相關製造的化學工業廠商則提早停止實施，實施人數150多人，王金蓉說，該廠商的減班休息原本預計5月中旬告一段落，但最近訂單回穩，所以提前結束。

王金蓉說，製造業的減班休息人數在2020年7月達高峰，來到1萬7千多人，接著就陸續下修，維持在1、2000人左右，直到去年中下旬才又緩步爬升。製造業中，還是以金屬機電工業實施人數最多，這次也增加一家五金工具製造廠商實施100多人，另一家配線生產廠商80幾人，一樣都是訂單減少的緣故。至於其他批發零售、支援服務業、住宿餐飲都比上期微幅增加10幾人而已，且都是小型事業單位的接續實施。

她分析，製造業實施或停止減班休息多是受外銷訂單增減影響，雖然製造業實施人數多集中在金屬機電工業，但目前還未特別集中在哪一個細類廠商，有些是做工具機的，也有做零組件、配件的，預期接下來製造業仍會受大環境牽動，人數持續波動，但應不至於暴增。

王金蓉也說，前年三級警戒疫情當頭，住宿餐飲業減班休息人數迅速攀升，疫情趨緩了，人數降得也快，對比現在的支援服務業有所不同，由於國際觀光客、國人出國旅遊的型態不像內需產業，可以說消費就消費，所以即便國境開放，但支援服務業減班休息人數不會馬上掉下來，但就長遠來看，往持續往好的方向邁進，