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遲遲未見「用電大戶條款」檢討報告 經部：年底前完成

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

關於「用電大戶條款」，立委今（6）日要求經濟部應儘速提出檢討報告，經濟部能源局副局長李君禮表示，經濟部將於年底公布相關討論的方式和方向，今年底前一定完成檢討。

國民黨籍立委楊瓊瓔今在立法院經濟委員會針對「用電大戶條款」檢驗議題進行質詢。對此，李君禮表示，今年底前一定完成檢討，之前已經跟環保團體開過會，接著也會跟產業開會，並再安排北中南說明會。李君禮強調，「用電大戶、大型產業一定會共同參與討論」。

兩年前經濟部提出用電大戶條款，規範契約容量5000瓩以上的用電戶需於五年內設置10%的綠電，用戶如無法裝設綠電，就用儲能、購買再生能源憑證或繳納代金這三種方式替代。

但，根據綠色和平於去年底發布「經濟部用電大戶條款兩年體檢」，發現過半用電大戶選擇購買再生能源憑證履行義務，實際增加的再生能源設置量不到500ＭＷ（百萬瓦）。

關於用電大戶條款，能源局表示，是透過法令規範引導企業落實社會責任，政府將視義務履行成效，於本年度辦理每二年定期的法規檢討，各界相關意見均將作為檢討參考。

經濟部 再生能源

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