我商標審查逾半年成世界笑話 智慧局：未來降到二個月

為因應產業界儘快獲得註冊商標的需求，與國際接軌，多位立委今（6）日要求「加速審查」。國民黨籍立委楊瓊瓔指出，目前一個案子的審查時間平均6.2個月，經濟部智慧財產局長廖承威表示，未來將縮短審查時間，會降到二個月內。

立法院經濟委員會今審查《商標法》部份條文修正草案，修法重點包括：商標代理人應經專業能力認證考試及格、新增商標註冊申請案之加速審查機制等。經濟部由次長林全能代表出席。

國民黨立委楊瓊瓔表示，經濟部應該做產業的靠山，我國商標平均審查期間雖已從11個月陸續縮短，但目前平均審查期仍長達6.2個月，相當於超過半年，時間就是金錢，商標審查超過半年，快變成全世界的笑話。

廖承威表示，未來會加速審查，降到二個月之內。但他也坦言，每年平均商標審查案件多達九萬多件，而且商標案審查件數呈現逐年增加，但智慧局人力沒有增加，目前都是透過人員加班完成。

立委要求智慧局要盤點人力，包括人員補足，不只有靠修法來加速審查。代表出席的次長林全能也表示，經濟部會全力支持。

另，關於商標代理人應經專業能力認證考試及格部分，廖承威說，過去商標代理人多為律師，因此刪除商標代理人以「商標師」為限，未來將委託台大辦理智慧財產權培訓學院，只要完成在職訓練，取得考試及格後，就可擔任商標代理人。

《商標法》本次修法重點包括，第一，商標代理人應經商標專業能力認證考試及格，並申請登錄及每年完成在職訓練，始得執行商標代理業務；並授權主管機關就商標專業能力認證考試、登錄商標代理人之資格、在職訓練方式及時數、執行商標代理業務之管理措施等事項訂定辦法。

第二，新增商標註冊申請案加速審查機制、適用範圍及其規費。廖承威說明，未來會增定符合急件需求者，可在負擔較高規費後，加速審查。

第三，因應商業主體於市場經營相關商品或服務業務之實際需求，增訂商標註冊申請人適格之主體。

第四，簡化商標權人受海關通知進行侵權認定程序，無須「至海關」進行認定。

第五，明確不受商標權效力拘束之指示性合理使用、善意先使用及權利耗盡等內涵，以符合司法實務適用。