3月PMI持續彈升？ 估歐美銀行流動性危機恐有下壓壓力

中華經濟研究院今（6）日下午將發布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI），能否延續2月強力彈升的氣勢，中經院坦言，3月歐美部分銀行陸續傳出流動性危機，國際石油、塑化與金屬報價波動，可能對PMI形成下壓壓力。

2月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整，指數強力彈升11至51.4，結束連續七個月緊縮，為低迷的景氣注入一劑強心針，3月能否繼續維持擴張，市場高度關注。

中經院指出，以往3月是年後拉貨旺季，但今年過年提早至1月，廠商拉貨行為分散在第1季各月，又加上國際金融不確定性仍在，目前整體產業經濟趨勢，呈現情形是「庫存已經有明顯去化，大跌再差的機會不高了」。

至於第2季台灣製造業採購經理人指數（PMI）有沒有機會提前落底反彈，中經院表示，3月PMI滿關鍵，是觀察的重點指標。

中經院說明，2月PMI轉擴張主要是原物料價格因為大陸解封後復甦優於預期，以及歐美通膨減緩，主要推升力道來自基礎原物料與化學暨生技醫療產業。惟3月歐美部分銀行陸續傳出流動性危機，國際石油、塑化與金屬報價波動，可能對PM形成下壓壓力。另外2月製造業PMI中部份產業存貨相對去年第4季進一步下降調節，但何時開始翻轉補貨，則有待觀察，兩相力道對PMI的影響衝擊是未來關注重點。

此外，中經院也提醒，目前觀察2月PMI的反彈是由原物料價格造成，並非需求推動，廠商訂單尚未看到顯著改善，這對中小型業者，尤其是接近終端需求的製造業者將帶來負擔和壓力，建議廠商要適量布局關鍵性原物料，並密切觀察大陸市場的後續發展。

至於3月NMI指數走勢為何？中經院指出，2月台灣非製造業NMI指數50.2，微升0.1，已連續四個月擴張。服務業在經過1月的旺季高峰後，2月慢慢恢復正常，而3月工作日多，且在開放外國觀光客來台的後續加溫下，廠商對景氣的預期心理持續好轉，預估3月NMI指數有望維持回升態勢，呈現連續五個月擴張。

不過，也有學者提醒，以內需為主的非製造業，對於我國的經濟成長，頂多只能「吃飽」，無法「大富大貴」，我國外貿依存度極高，景氣好轉仍仰賴出口回溫。