蔡總統與麥卡錫會談 重申台灣維護和平現狀的決心

蔡總統「民主夥伴共榮之旅」於台北時間6日凌晨與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會談，並與跨黨派議員進行雙邊領袖會議，蔡總統提到，台灣維護和平現狀的決心，讓台灣人民繼續在自由開放的社會中生活。會議中，她也提及美國總統雷根的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己」。只要我們團結一心，必定更強。

蔡總統發表公開聲明時表示，很高興有機會再次造訪雷根總統圖書館，並與麥卡錫議長及國會議員們見面。她要感謝麥卡錫議長的盛情接待，也感謝他邀請跨黨派的國會領袖，今天在百忙之中撥冗與會。大家的參與及堅定支持讓臺灣人民了解到，我們沒有被孤立，也並不孤單。

蔡總統指出，雷根圖書館可以說是最佳的會面地點，給我們機會向備受尊敬的美國總統與世界領袖致敬。在外交領域經歷重大變動的年代，雷根總統扮演關鍵角色，與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。雷根總統1982年的6項保證，以及國會通過的重要法案《台灣關係法》，為這段已逾40年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎。在此期間，我們維護和平，促進繁榮，並見證台灣民主蓬勃發展。

蔡總統說，然而，現在所有人都明白，我們先前所維護的和平及努力打造的民主，正遭遇前所未有的挑戰。在當下這個民主受到威脅的世界中，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急。雷根總統就曾說過「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由。」

蔡總統提到，今早與國會領袖會面時，她也重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣人民繼續在自由開放的社會中生活。會議中，她也提及雷根總統的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己」。只要我們團結一心，必定更強大。

蔡總統也代表臺灣人民向美國國會跨黨派的議員致謝，感謝他們提出讓臺灣及臺美關係更加堅強的各項法案。這些法案協助強化臺灣自我防衛的能力、建立臺美之間強健的經貿連結，並支持臺灣有意義的國際參與，均有助在印太區域捍衛我們的共同利益、和平及繁榮。

總統強調，臺灣致力成為世界的可靠夥伴、區域內穩定的基石，以及良善的力量。論語有言「德不孤，必有鄰」。在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持；在面對這個世代獨特的挑戰時，我們要謹記奠定臺美堅實關係的原則，不忘雷根總統傳承的意志與教訓。

最後，總統再次感謝麥卡錫議長的溫暖接待及友誼，也感謝所有美國國會的友人一直和台灣站在一起。

此次會議中，包括美國眾議院議長麥卡錫、眾議院民主黨黨團主席阿奎樂（Peter Aguilar）、「美國與中國共產黨戰略競爭」 特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher ）、「美國與中國共產黨戰略競爭」 特別委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi ）、「歲計」委員會主席史密斯（Jason Smith）、聯邦眾議員史密斯（Adrian Smith）、 莫頓（Seth Moulton）、馨森（Ashley Hinson）、穆納理（John Moolenaar）、朴銀珠（Michelle Steel）、魏特曼（Rob Wittman）、西曼尼茲（Carlos Gimenez）、施蒂芬絲（Haley Stevens）、布朗莉（Julia Brownley ）、托雷斯（Ritchie Torres）、凱利（Trent Kelly）、匡希恆（John Curtis ）、羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen ）、辛克（Ryan Zinke）、以及我國總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、立法委員陳歐珀、陳明文、邱臣遠以及駐美國大使蕭美琴等亦出席雙邊領袖會議。