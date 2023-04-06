歐美加速成為淨零碳排會員 有助潔淨能源投資

近期歐盟議會達成協定 至2030年再生能源使用增加一倍；此外，2022年美國再生能源發電量首次超過煤炭，市場消息面利多湧現，推升近日股價跌深反彈。富蘭克林華美投信表示，潔淨能源股價近日止跌回彈，加上先前的修正投資價值面浮現，第2季正是布局買點，投資人可趁機加碼布局潔淨能源ETF。

歐盟談判代表就2030年擴大可再生能源使用，更雄心勃勃達成了一項政治協定的目標，這是歐盟應對氣候變化和停止使用俄羅斯化石燃料計劃的重要支柱。歐盟國家和歐洲議會同意，到2030年，歐盟27國將有42.5%的能源來自風能和太陽能等可再生能源，新法律將取代歐盟目前設定的到2030年可再生能源佔比達到32%的目標。

富蘭克林華美潔淨能源ETF (00899)經理人江明鴻表示，此項協議，至2030年將可再生能源在歐盟27國集團整體能源消耗中的份額會增加近一倍，如果歐盟國家要結束對俄羅斯化石燃料的依賴，到2030年將需要對可再生能源和氫基礎設施進行額外投資1,130億歐元（1,230億美元）。

江明鴻表示，歐盟理事會聲明，此協議旨在將可再生能源的份額從目前的22%提高到42.5%。歐盟制定這個協定的目標，將使歐盟到2050年會成為「氣候中性」經濟體，溫室氣體淨排放量為零。

不僅歐洲如此，美國也不斷修正法案，推動潔淨能源相關產業發展。美國能源情報署上周一(3/27)宣佈，2022年美國可再生能源發電量首次超過煤炭。江明鴻表示，可再生能源在2021年首次超過核能發電後，在2022年也再次超過了核能發電，相關標的後續表現可期。

風能和太陽能的增長顯著推動了可再生能源的增長，到2022年貢獻美國國內發電量的14%。水電貢獻6%，生物質能和地熱能發電量不到1%。加利福尼亞州生產美國公用事業規模太陽能發電的26%，其次是德克薩斯州占16%，北卡羅來納州占8%。風力發電最多的地方是德克薩斯州，占美國總發電量的26%，其次是愛荷華州10%和俄克拉荷馬州9%。

江明鴻分析，這些資料顯示歐美地區再生能源需求強勁，尤其歐洲地區在俄烏戰爭造成的能源短缺陰霾和終結對俄化石能源依賴的訴求下，各國積極發展再生能源，加上能源價格上漲及燃料短缺已嚴重影響民眾日常生活，家庭可自給自足的能源系統需求大增，將推動潔淨能源相關產業營收持續高速增長，投資人不妨趁此股價已整理的機會，逢低承接。

富蘭克華美投信表示，短期受到國際總體經濟壓力而有震盪拉回，亦可視為逢低承接的良機，且就目前價量結構來看，潔淨能源相關指數已開始重回價增量穩格局，未來待Fed升息步調趨緩以及近期美股季報陸續公布後消弭市場雜音，潔淨能源後市將進一步走強。