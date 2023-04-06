國際金融波動 1月收益才轉正勞動基金2月回吐317.7億元

受全球股災拖累，勞動基金去年幾乎一路虧損，慘賠3529億元，今年1月收益終於轉正，收益數為1507.2億元。勞動基金運用局今公布最新績效指出，截至今年2月底止，勞動基金規模5兆6254億元，在國際金融市場持續波動下，2月底評價後收益數為1189.5億元，收益率2.21％，受全球股市上下震盪走勢影響，2月單月獲利回吐317.7億元。

基金局說，2月份全球金融市場跌深反彈後，由於通膨下滑幅度不如預期，市場預估各主要央行仍將持續升息，高利率將維持更長一段時間，全球國際股票市場及債券市場呈現上下震盪走勢。

基金局指出，勞動基金截至今年2月底評價後收益數為1189.5 億元，收益率 2.21％。其中，新制勞退基金規模為3兆6255億元，收益2.01％；舊制勞退基金規模9778億元，收益率2.90％；勞保基金規模8146億元，收益率2.91％。

基金局指出，觀察近期國際金融市場持續波動，受美歐部分銀行流動性風險影響，經濟前景目前仍未明朗，加上預期我國上半年出口仍將承受一定壓力，基金局將持續密切關注後續發展，隨時調整投資組合部位，審慎布局並分散風險，以因應各種發展變化，確保基金經營長期投資效益。

基金局說，整體勞動基金近10年多平均報酬率為4.28％，國保基金平均報酬率為4.52％，長期投資績效呈穩健安全態勢發展。展望未來，全球各主要央行仍將穩定物價視為首要任務，利率水準預估將更長期間維持在高點，然而近期美國矽谷銀行倒閉風波和歐洲瑞士信貸引發的銀行業恐慌，反映了積極升息對經濟及金融系統的深遠影響，並增加市場風險蔓延疑慮，基金局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局。