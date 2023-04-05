快訊

全力支持柯文哲參選2024 黃珊珊：他會是最好的總統人選

蔡總統會麥卡錫前中共突軍演 總統府回應了

清明燒近400萬賓士車給祖先？ 倒楣車主盼揪公墓放火者求償

央行列景氣七大不確定性 缺水恐衝擊台灣經濟

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
南部多數水庫已亮起嚴重缺水警報，其中曾文水庫儲水量僅剩11.3%。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
南部多數水庫已亮起嚴重缺水警報，其中曾文水庫儲水量僅剩11.3%。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

缺水恐重創台灣今年經濟發展！央行近日列出台灣7大經濟挑戰：國際有通膨降溫，主要央行升息、中國經濟復甦、美歐銀行外溢效應、氣候變遷與地緣政治風險，國內則有疫後特別預算執行成效與南部缺水危機。目前南部多數水庫已亮起嚴重缺水警報，其中曾文水庫儲水量僅剩11.3%。

國際風險 影響經濟

根據中央銀行3月下旬公布的經濟預測，估2023年台灣經濟成長率為2.21%，和去年的2.45%相比，今年的經濟成長動能明顯放緩。央行表示，全球需求不振確實對台灣景氣造成影響，但今年應可維持溫和成長的腳步，只是得留意7大不確定性。

其中國際大環境的不確定性就有5項，分別是主要經濟體通膨降溫速度、主要央行貨幣政策緊縮力道與高利率水準的持續時間、中國經濟復甦程度、美歐銀行債務危機事件的外溢效應，以及氣候變遷與地緣政治風險；國內方面則有2大不確定性，分別是疫後特別預算執行成效，以及南部水情舒緩時點。

缺水恐衝擊民生

央行指出，隨著疫情衝擊減少、民眾外食、旅遊與交通等支出可望持續增加，且防疫管制措施持續鬆綁與邊境開放，跨國旅遊回溫，均有助民間消費成長。疫後特別預算對於外國觀光客來台旅遊，產業升級轉型也有補助，有助帶動民間消費，但南部水情持續吃緊，若缺水問題持續，恐衝擊國內民生經濟活動。

針對缺水問題，經濟部5日表示，近日春雨不如預期，各地水情未明顯改善，尤其南部水情嚴峻，台南及高雄地區水情燈號調整為減量供水橙燈。為強化供水韌性，水利署將透過強化區域調度、增鑿抗旱水井及提升淨水場處理能力等措施，預計4月底前每日增供13.6萬噸水，以提升供水韌性。

南部水庫多見底

關於水情吃緊現況，從「台灣水庫即時水情」網站中顯示，台灣大多數水庫都已亮出橘燈、甚至紅燈的缺水警示，包括湖山水庫剩32.6%；仁義潭水庫為24.5%；蘭潭水庫為30.3%，台中的石岡壩已及南投的霧社水庫僅剩19.5%及21.4%，台南的白河水庫為17.4%；曾文水庫更是只剩下11.3%的蓄水量。

【更多精采內容，詳見

水庫 缺水 央行

延伸閱讀

古坑飄下「四月雪」 油桐花染白荷包山

水情吃緊！曾文水庫蓄水率快跌破1成 亮紅燈

缺水衝擊經濟、全球通膨降溫…央行點台灣景氣7大不確定性

亞利桑那州廠面臨缺水挑戰 台積電：規劃蓋再生水廠

相關新聞

央行列景氣七大不確定性 缺水恐衝擊台灣經濟

缺水恐重創台灣今年經濟發展！央行近日列出台灣7大經濟挑戰：國際有通膨降溫，主要央行升息、中國經濟復甦、美歐銀行外溢效應...

掌握6重點！他靠「這招」創造高報酬 資產翻數十倍

在股票市場中，投資機構或大戶因擁有龐大資源，可掌握資訊先機，所以在操作勝率與績效上，總是可以打贏單打獨鬥的散戶。

丁學文專欄／ 全球去美元化 經濟割裂及多邊貨幣格局是大勢所趨

春假還沒結束，美元指數（DXY）持續下跌，黃金期貨價格甚至站上每盎司2000美元上方，難道美國又出事了？ 3月26日《Global Policy Journal全球政策》雜誌發表的一篇文章中，前高盛經濟學家，金磚BRIC的命名者 Jim O’Neill呼籲金磚國家擴大規模，挑戰美元的主導地位。事實上，中國在人民幣國際化的推動上早已轉趨積極，據信中國已在至少29個國家和地區授權了31家以上的人民幣清算行。 兩天後的3月28日，巴西政府突然宣布與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，兩國貨幣將直接兌換進行大規模的貿易和金融交易。外媒形容，這是北京對美元的「最新一個奇襲」。

搶科技移民／台積工程師赴美才驚覺低薪過勞 美半導體業挖角搶才大戰開打

台積電在美國亞利桑那州鳳凰城北部蓋5奈米晶圓廠，往南一小時車程之處正是競爭對手之一、英特爾的廠區，台積電赴美工程師Ben（化名）透露，他畢業後就到台積電工作，「我始終待在台積電，因為在台灣還真不知道要跳槽去哪」，畢竟台積電是半導體龍頭，碩博士除了去台積，並沒有太多其他高薪選擇。但他一到美國，才發現台灣搶才最大的劣勢就是薪資。...

升息尾聲投資級債券甜蜜點浮現 「股債雙存」攻守兼備

即使先前歐美銀行出現破產危機，但美國持續升息抑制通膨，目前整體美國銀行業流動性也充裕。隨著全球通膨威脅降低，若銀行倒閉風暴沒有顯著擴散，市場預估聯準會（Fed）升息循環已進入尾端，下次5月升息有機會是最後一次，今年底或明年初有望轉為降息。

工商界：建立主體戰略 開放兩岸觀光

亞洲銀行發布最新亞洲開發展望報告，其中將台灣今年經濟成長率的預測調降一個百分點到百分之二。工總昨天表示，包括全球大環境、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦