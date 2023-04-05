央行列景氣七大不確定性 缺水恐衝擊台灣經濟

缺水恐重創台灣今年經濟發展！央行近日列出台灣7大經濟挑戰：國際有通膨降溫，主要央行升息、中國經濟復甦、美歐銀行外溢效應、氣候變遷與地緣政治風險，國內則有疫後特別預算執行成效與南部缺水危機。目前南部多數水庫已亮起嚴重缺水警報，其中曾文水庫儲水量僅剩11.3%。

國際風險 影響經濟

根據中央銀行3月下旬公布的經濟預測，估2023年台灣經濟成長率為2.21%，和去年的2.45%相比，今年的經濟成長動能明顯放緩。央行表示，全球需求不振確實對台灣景氣造成影響，但今年應可維持溫和成長的腳步，只是得留意7大不確定性。

其中國際大環境的不確定性就有5項，分別是主要經濟體通膨降溫速度、主要央行貨幣政策緊縮力道與高利率水準的持續時間、中國經濟復甦程度、美歐銀行債務危機事件的外溢效應，以及氣候變遷與地緣政治風險；國內方面則有2大不確定性，分別是疫後特別預算執行成效，以及南部水情舒緩時點。

缺水恐衝擊民生

央行指出，隨著疫情衝擊減少、民眾外食、旅遊與交通等支出可望持續增加，且防疫管制措施持續鬆綁與邊境開放，跨國旅遊回溫，均有助民間消費成長。疫後特別預算對於外國觀光客來台旅遊，產業升級轉型也有補助，有助帶動民間消費，但南部水情持續吃緊，若缺水問題持續，恐衝擊國內民生經濟活動。

針對缺水問題，經濟部5日表示，近日春雨不如預期，各地水情未明顯改善，尤其南部水情嚴峻，台南及高雄地區水情燈號調整為減量供水橙燈。為強化供水韌性，水利署將透過強化區域調度、增鑿抗旱水井及提升淨水場處理能力等措施，預計4月底前每日增供13.6萬噸水，以提升供水韌性。

南部水庫多見底

關於水情吃緊現況，從「台灣水庫即時水情」網站中顯示，台灣大多數水庫都已亮出橘燈、甚至紅燈的缺水警示，包括湖山水庫剩32.6%；仁義潭水庫為24.5%；蘭潭水庫為30.3%，台中的石岡壩已及南投的霧社水庫僅剩19.5%及21.4%，台南的白河水庫為17.4%；曾文水庫更是只剩下11.3%的蓄水量。

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