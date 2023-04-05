力挺創新經濟 證交所以行動具體支持新創發展

臺灣證券交易所與臺企銀管顧3月30日共同舉辦「2023臺灣創新經濟產業論壇」，集結數十餘家企業及超過180位企業高層共襄盛舉。證交所董事長林修銘表示，證交所推出「臺灣創新板」，就是要以行動具體支持新創發展，協助加速進入資本市場，並與新創生態圈互動交流，聽取中介機構及業者意見，滾動檢討精進法規，打造更友善的新創投資環境；將優化調整上市公司的產業分類，透過主板與創新板的連結，引導投資人重視企業未來成長性與發展，進而認同新創企業價值。

2023臺灣創新經濟產業論壇除邀請國發會副主委施克和、證交所董事長林修銘、臺企銀董事長林謙浩及外貿協會董事長黃志芳等蒞臨外，亦辦理四場專題演講及二場圓桌會議，透過產官學等各界專家，綜觀分析討論台灣創新板與我國電動車產業，如何在全球競爭浪潮下打造勝利方程式，為台灣新經濟發展提供堅實後盾。

證交所總經理簡立忠除就「臺灣創新板-打造創新事業新聚落」進行專題演講外，並與今周刊發行人梁永煌、中華經濟研究所院長葉俊顯進行圓桌對談，以增進與會新創企業及實務先進對台灣創新板的瞭解，進而共同參與台灣新創大未來，協助我國產業升級轉型，強化證券市場韌性。

證交所並表示，2022年計有八家公司申請送件臺灣創新板，展望今年，將爭取更多具發展潛力、有影響力和創新性的好公司加入創新板行列，包括電動車、SaaS數位雲端、生技醫療、環保綠能等公司，證交所將持續挹注資源陪伴相挺「創新＋永續」公司成長，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟之多元產業聚落。