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成立「缺電辦公室」？經部指錯誤解讀 成立目的是為這原因

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部因應電力淨零轉型、引入專家學者成立的「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，被部分外界人士解讀為「缺電辦公室」，經濟部今（3）日鄭重澄清此為不正確的解讀。

經濟部強調，「電力可靠與韌性推動管理辦公室」成立之目的，為因應淨零轉型帶來之電力系統挑戰，及提升電力系統可靠與韌性，藉由引入國內外學者專家的專業能量，務實檢討並提出改善策略，確保電力穩定運行。

經濟部說明，依「電業法」規定，經濟部應指定電業管制機關，辦理電業及電力市場之監督及管理，在指定電業管制機關前相關業務由經濟部辦理；經濟部規劃組改後指定能源署為電業管制機關；考量外界關切電業法中電業管制機關推動進度，因此經濟部參考國外發展做法，先成立「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，由國內外學者專家組成第三方工作小組，藉此強化行政機關的專業能力，未來可轉型成為電業管制機關一部分。

經濟部表示，「電力可靠與韌性推動管理辦公室」由經濟部部長擔任召集人，能源局局長擔任執行長，綜理辦公室事務。另設立秘書處，協助執行長綜理行政運作及協調聯繫等工作。同時為了業務推動，目前已邀集國內外九位學者專家組成技術工作小組，辦理辦公室有關工作之規劃與擬訂，以及相關審議、查核等監督管理工作。另規劃聘用國內外專家17人擔任諮議顧問，提供辦公室之專業技術諮詢。

經濟部指出，因應淨零轉型，大量再生能源併網及日趨複雜的電力系統結構，未來電力系統勢必面臨更大的轉變與挑戰，需具備足夠的韌性或彈性來因應。據此，「電力可靠與韌性推動管理辦公室」將從電力系統、電網規劃與調度運轉三個面向，盤點未來我國電力系統可能面臨之議題，並協助電業研定提升可靠度及韌性等方案。

經濟部表示，電力系統之運轉與調度具有高度專業性，除仰賴台電公司之專業人力外，由外部專家建立常態化之檢討審視機制，除可協助台電公司滾動檢討現行作法外，長期電力系統運轉標準之建立，亦有助於提升我國電力系統可靠與韌性，「電力可靠與韌性推動管理辦公室」成立後將積極投入電力系統可靠與韌性相關議題之研議。各項議題研議過程中，亦期望各界共同參與，提供寶貴建議，讓我國電力系統得以穩定轉型。

經濟部 力可 台電

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