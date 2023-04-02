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快加油！台灣中油：明日起汽油調漲0.5元、柴油0.6元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台灣中油宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.7元。本周因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.2元。

台灣中油表示，本周受伊拉克北部油田中斷對土耳其輸送原油及俄國宣布將在白俄部署核武等因素影響，導致國際油價上漲。依浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.43美元，新臺幣兌美元匯率升值0.056元，國內油價依公式計算漲幅為3.56%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.7元及0.8元，仍低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。汽、柴油各共吸收0.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.5元及0.6元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.2元均由台灣中油吸收，累計112年至2月底止，台灣中油共吸收約14.67億元。調價後各式油品參考零售價以各營業點公告為準。

國際油價 中油

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