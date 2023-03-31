協和四接開發案爭議 台電盼能「一兼四顧」

針對時代力量立委陳椒華今（31）日舉辦基隆協和電廠改建案公聽會，台電回應表示，感謝各方出席代表提供寶貴意見，協和計畫攸關北北基民眾用電需求，也關係到基隆民眾對於「油改氣」的期盼。台電盼能「一兼四顧」，同時顧到「穩供電、減空污、護生態、港安全」四面向要求。

陳椒華今下午在立法院舉行「基隆協和電廠改建案公聽會」，邀請基隆在地團體、專家學者與台電、航港局、基隆港務分公司等主責單位，釐清四接開發爭議，討論兼顧能源轉型與環保的改善方案。

台電指出，接收站填地區東移，除了盡全力保護生態，對於基隆港的影響，經過模擬也已找到包括LNG船在內各種船隻可安全操航進港的情境及模式，未來台電將會同港務公司，進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定，全力促成「港、站共好」。

台電指出，能源設施涉及層面廣泛，協和增氣計畫對於我國整體電力供應至關重要，特別是北東電網涵蓋北北基480萬人口，預估到了2025年該區域的尖峰負載將超過600萬瓩，但隨著協和舊燃油機組與核二機組陸續除役，到了2025年僅剩和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口將達470萬瓩。若少了協和增氣，缺口須由其他地區的機組增加發電長途輸送融通，但輸電容量仍有其安全上限，就地新建電源才是根本解方。

台電說明，協和推動「以氣換油」，可以減少96%的空污排放許可量與52%碳排放量。此外，協和計畫興建LNG天然氣接收站，為兼顧穩定供電及友善環境，台電廣納基隆在地意見，去年7月提出協和「東移方案」，完全保留海扇及潛堤區珊瑚生態，填地面積及填方量也大幅減少，東移方案可充分兼顧生態保育。

台電表示，協和接收站建在港嘴，台灣並非首例，日本等國都有類似設計，LNG船也並非危險船隻。此外，協和經過超過600次操船模擬，已找出可以安全操航進港的情境及模式，驗證結果也經過第三方驗證，確認模擬工作符合規範，方法也正確。水工模型試驗結果也顯示，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求。

台電說明，針對部分與會人士質疑部分操船模擬結果，台電再度澄清表示，操船模擬的目的不是要創造完美無缺的數據，而在於找出可安全操航的情境及方式，透過把環境條件的邊界值找出來，尋求避免風險的方法，作為未來制定規則的參考依據，才是有意義的操船模擬。

台電指出，這次操船模擬將狀況設定為在風速每秒12公尺的條件下，分別由基隆港11位引水人，針對容量18萬立方米的LNG船進行操船。會中委員當場指出，台中港初期營運時，面對18萬立方米的LNG船，是設定在風速條件每秒10公尺之下進港，台電設定每秒12公尺進行模擬，已是設定更嚴格的條件。

台電表示，協和接收站計畫未來將增加三道防波堤，其中增加一道400公尺長的東防波堤，形同讓基隆港航道增長400公尺，操航會更有餘裕。未來LNG船進港卸收，一個月二艘船次，每次30分鐘，影響時間短，且LNG 船利用清晨離峰時段進港，與其他商船錯開，若該時段有國際郵輪進港，亦將先行禮讓其優先進港。台電也將會同港務公司，進一步擬定LNG船進出港與繫泊作業規定。

台電強調，基隆市民期待減空污與穩供電，協和計畫可滿足市民期望。LNG接收站設置方案經評估，既可保留電廠潛堤區珊瑚，透過模擬也已找出船隻可安全進出基隆港的情境及方法，不會影響基隆港運作。穩定北北基用電，協和電廠是關鍵，協和計畫有其必要性，台電將持續向社會各界溝通說明，爭取支持。