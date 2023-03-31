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中美晶宣布 陳振乾將出任總經理

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

太陽能廠中美晶（5483）於31日宣布，從4月3日起，聘任陳振乾為總經理，原副董兼總經理姚宕梁則繼續擔任副董一職。

中美晶指出，陳振乾具備豐富的學經歷，曾擔任KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行董事、資深合夥人、審計部營運長及家族辦公室創辨人等，擁有台大商學碩士學位，也曾擔任財團法人財經研究教育基金會董事暨執行長。該公司未來將倚重陳振乾的長才與歷練，引領中美晶集團旗下再生能源半導體事業成長茁壯。

中美晶並提到，陳振乾實務歷練豐沛，橫跨國內外大型企業的財務管理、稅務規劃、企業併購、資本市場籌資及上市，及建置企業風險管理機制等，也曾參與許多跨國專案，範圍包括再生能源、半導體、媒體、資通訊等產業。他也熟稔美國及國際會計原則，與稅法、公司法、證交法等法規，為集團企業重組、控股結構設計及治理架構運作提供精準策略建議。

中美晶 半導體 再生能源

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