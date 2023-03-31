加速氫能源戰略布局 跨黨派立委成立國會促進會

立法院「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」今天舉行成立大會，由44位跨黨派立委共同成立，全力加速氫能發展。立委、大會發起人趙天麟表示，氫能是全球未來能源趨勢之一，台灣上下游產業供應鏈完整，有機會成為氫能大國，並與周邊國家建立安保航線，期許未來產、官、學、研一起來努力，共創下一座護國神山。

「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」由趙天麟發起，獲得朝野跨黨派立委支持，立法院秘書長林志嘉、立委林楚茵、洪申翰、陳靜敏、湯蕙禎、溫玉霞、交通部次長陳彥伯、經濟部能源局游振偉、國發會產業發展處處長詹方冠及超過70位產業界代表共同與會。

趙天麟表示，10年前他開始倡議氫能議題，直到2022年成為氫能元年，國發會在去年3月頒布2050淨零碳排路徑，氫能作為12項關鍵戰略之一，促進會的成立，將成為立法、政策推動及與其他國家交流的平台。

趙天麟說，世界先進國家如日本、韓國、美國、歐洲、澳洲等各國都在推廣氫能，無論是法規、基礎建設還是鼓勵技術研發、設置示範場域，都有值得借鏡參考之處；台灣優勢在於，擁有上下游完整產業鏈，製作出的藍氫符合低碳標準，餘氫純化技術也逐步成熟，發展氫能不僅是商業意義，也有戰略考量，如台灣與日本同樣面臨中國威脅，若氫氣供應能夠組成「能源安保航線」，將加深兩國合作意義。

交通部政務次長陳彥伯表示，潔淨能源在運具發展上，將朝向電動化、無碳化的藍圖進行，氫能就是最重要的能源之一；今年6月之前，交通部將公布「氫能源車輛示範計畫」草案，同時參照世界各國規範，針對氫能車輛安全基準、關鍵零組件法規等制定標準，未來氫能源汽車的引進與推動絕對沒有問題。

經濟部能源局長游振偉說，未來國家能源配比中，預計規劃9%至12%使用氫能，經濟部旗下的台電第一步開始推動混氫計畫，未來將努力朝全氫發電組努力；運具部分，包括氫能巴士、貨車，都需要加氫設施，因此中油預計年底將設立全台首個加氫示範站，透過建置過程完善安全、土地等法規制度。