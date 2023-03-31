貿易局建構全球碳規範指引 助企業掌握50國淨零商機

面對全球淨零轉型浪潮，以及主要貿易國家接續提出減碳法規與綠色製造要求等趨勢，經濟部國際貿易局今（31）日表示，已建構「全球碳規範指引」系統上線，協助我國企業獲取各國減碳政策及商情，快速因應市場變化，進一步投入減碳市場商機。

「全球碳規範指引」是於綠色貿易資訊網下建構，主要功能在觀測我國主要貿易往來國家的減碳概況、減碳政策及相關規範，以及知名企業減碳目標與策略等，涵蓋五大洲50國資訊。相關內容採取互動式地圖的方式呈現，並即時更新資訊。

貿易局表示，從各國所訂定淨零排放的目標，可以看出該國對減碳的急迫程度，企業透過「全球碳規範指引」，可以掌握各國政府執行減碳政策是否將大規模導入相關技術或是基礎設施，以及相關國家發展計畫所衍生出的潛在商機。使用者如有任何疑問，亦可運用該網站之碳顧問服務即時提問，並由線上專家予以回應。

此外，在觀測過程中發現，許多國家早已推出新興減碳政策與目標，經濟和社會正進行大規模轉型，例如建立國家自主貢獻(NDC)，設定減碳目標，設法減輕溫室氣體排放和氣候變化對環境的影響，或透過實施「氣候融資」，統合經濟、金融相關部門資源共同推動減碳政策等。

「全球碳規範指引」於2022年12月底上線，迄今短短三個月時間，已累積50餘萬次瀏覽量，瀏覽排序前三名的國家分別為美國、瑞士及澳洲，並獲得多家企業對於該資料庫的正向回饋，另外，業者如果想要瞭解自身減碳情形，也可以在綠色貿易資訊網上的「企業減碳出口能力評估系統」先行評估作為參考，提早因應。