2月製造業景氣燈號連四藍 信號值微彈接近變燈臨界值

台經院今（31）日發布2月製造業景氣概況，整體製造業景氣信號值由1月的9.64分，增加0.85分，來到10.49分，指數再度回升，雖已接近變燈的臨界值，但若排除春節因素，將1月與2月數據合計來看，製造業出口、外銷訂單及生產指數續呈雙位數衰退幅度，2月製造業景氣燈號連續代表景氣衰退的藍燈，顯示國內製造業景氣仍處低迷。

分析2月製造業景氣信號值微幅回彈原因，台經院表示，2月國內製造業因工作天數增加，大陸解封後加快復工復產腳步，使得看好當月景氣表現的廠商明顯高於看壞，推動經營環境面指標表現。

此外，就2月不同燈號的消長觀察，呈現衰退的藍燈比重由1月的73.52%減少至2月的43.34%，低迷的黃藍燈由22.52%增加至42.10%，持平的綠燈由3.96%增加至13.10%，揚升的黃紅燈則增加至1.46%，2月仍無代表景氣繁榮的紅燈。

台經院表示，國內製造業因全球終端需求依舊不振，產業鏈持續進行去化庫存調整，出口、生產指數及外銷訂單指標仍呈現衰退，惟2月工作天數增加及去年春節效應致基期較低，相關數據減幅明顯縮小，推升需求面及原物料投入面等指標表現。

就細部產業來看，在電子零組件業方面，終端消費性電子產品需求疲軟，供應鏈持續進行庫存調整，外銷訂單、生產指數及出口仍為雙位數減幅，影響需求面、原物料投入面及經營環境面等指標表現，2月該產業景氣燈號為連續第三個月維持代表景氣衰退的藍燈。在機械設備業方面，終端市場需求不振，廠商持續去化庫存，業者對設備投資仍持保守觀望，惟半導體設備受惠科技大廠擴廠增產，扺銷部分減幅，2月該產業景氣燈號出現連續第四個月維持代表低迷的黃藍燈。

台經院表示，目前全球通膨、升息壓力仍在，歐美等經濟體貨幣緊縮期間拉長可能打擊消費需求，讓各國經濟成長仍承壓中，惟大陸解封後，工商活動復工復產推升成長動能。國內製造業雖因去年2月份適逢春節，工作天數少，基期偏低，讓出口、外銷訂單及生產指數等數據減幅明顯較1月份縮小，因此，台經院製造業景氣信號值2月升至10.49分，雖已接近變燈的臨界值，但若排除春節因素，將1月與2月數據合計來看，製造業出口、外銷訂單及生產指數續呈雙位數衰退幅度，顯示國內製造業景氣仍處低迷。

此外，3月份美歐國家接連發生三家地區性銀行倒閉及瑞士信貸財務危機，已造成全球金融市場動盪，但美歐央行仍以通膨降幅有限、銀行體系穩健且具韌性，分別升息1碼、2碼，此是否會再引發其他銀行的連鎖效應，進一步引發美歐國家經濟下行，尤其是全美銀行規模排名第16的矽谷銀行倒閉後，包括科技業、風險投資及新創公司將面對籌資不易，影響其未來發展，皆可能拉長美國科技業景氣回溫，也將增加美國經濟前景不確定性。

台經院還提到，另一方面，大陸產銷活動儼然秩序恢復，PMI重回至擴張區，然從經濟數據來看，1至2月固定資產投資年增5.5%，但港澳台商及外商企業投資仍呈現負成長，顯示國外廠商對大陸經商環境存在信心不足問題，就過去大陸以外商投資成功地引導經濟成長模式，未來大陸經濟是否能順利過渡到以擴大內需作為主要經濟動力，另大陸國務院改組，成立中央科技委員會統壽大陸科技戰略，此與台灣科技業的競合關係為何？就短期來看，對兩岸科技業交流影響不大，然我國科技產品有逾二成出口至大陸，未來後續發展將牽動台灣製造業表現，仍須觀察其變化。