陳建仁：保2有機會 接下來台灣經濟將會復甦

行政院長陳建仁今（31）日與各部會首長共同列席立法院進行施政報告及備詢，面對我國今年經濟成長率是否能「保2」，他回應，「經濟成長率保2是有可能的，且接下來的幾個月台灣經濟景氣會有復甦的可能性」。

民眾黨立委在立法院院會質詢指出，近一年出口統計已經往下 景氣燈號已經連續四個藍燈，創14年新低，甚至有民間機構預測今年經濟成長率無法保2?目前我國停滯性通膨的樣態已經出現，未來政府是否有因應作為，在加上國際金融問題也開始浮現，我國有因應作為？是否有擬訂出一套「金融漢光演習」？

陳建仁說，經濟成長率保2是有可能的，且接下來的幾個月台灣經濟景氣會有復甦的可能性。至於有關通膨問題，要再強調一下，我國在金融監理制度下與國際同步銀行基本適足性規範，也有符合國際標準，具備一定程度的金融韌性。

金管會主委黃天牧回應，委員所說國際金融危機出現在我國的前提不見得一定會發生，這是一個假設性問題，美國這次發生是有它特殊的狀況，一定有他可以參考的地方，我們也沒有自滿，在各方面都有符合國際標準，每一年都有進行壓力測試，尤其是針對保險與銀行在面臨不同狀況之下。陳建仁則說，防範未然超前部署政府一定會監控，但還是要再次強調，我國的金融制度都是與國際同步，且也具有一定的金融韌性。

另外，張其祿追問，我們的新台幣並不是強勢貨幣，我們的黃金儲備是否要提高？債殖利率倒掛，兩年期的竟然比十年期高後續就有很大機會是熊市，且台灣會有「荷蘭病」問題，集中在高科技產業，而美國晶片法詳細內容出來後，對於台積電並沒有那麼友善，當後續整體景氣都翻轉，熊市幾乎確定、殖利率倒掛，全球景氣都出問題，政府是否有充分資源因應。

央行總裁楊金龍說，基本上金價到目前為止是比較高一點，且波動度也比較大，中央銀行也有做過長期的研究，黃金的收益率比較不穩定，因此央行目前沒有規劃要購買黃金。

楊金龍說，美國殖利率倒掛歷史上也沒有幾次，今年比較特殊，主要是去年全球主要的幾個國家都大幅度的升息，升息後終端需求就沒有了，美國以現在S&P最新預測機構，都認為美國經濟成長率今年不好，英國也不好、甚至會是負的，歐元區成長率大概接近0，台灣目前大部分機構做預測大概會是2%。

楊金龍說，升息步調是尋隙漸進且溫和，美國升息速度太快且幅度大，所以他的金融機構才會發生問題，就是他們大幅度且急速升息所造成，「為什摩台灣金融會非常穩定，因為中央銀行持續漸進溫和升息是有關係的」。

不過，張其祿也提到，我國升息溫和沒錯，但相對來說就是全體國民需要付出代價，例如存在銀行的錢貶值得更快，貧富差距也會拉大。

楊金龍回應，美國的通膨率至少5%以上，甚至到10%，歐元區與英國都一樣，我們與其他主要國家來比較的話，我們的通膨率是很低的，通膨率很低的話怎麼會是說讓全民來負擔。

針對貧富差距問題，陳建仁則說，政府在疫後特別預算以及公務預算中都有針對照顧弱勢這塊進行加強。