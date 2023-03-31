景氣好憂鬱 台經院2月製造業景氣燈號連四藍

台經院今天發布112年2月製造業景氣燈號，因全球終端需求不振，出口持續衰退，國內製造業依舊疲軟，但因去年基期較低，且股市受到中國大陸解封，復工復產帶動台商營運環境好轉激勵，加上國內製造業廠商看好當月景氣表現的廠商比率明顯高於看壞，推升經營環境面指標表現，整體製造業景氣信號值由112年1月9.64分，增加0.85分至2月10.49分，燈號則是亮出代表景氣衰退第四顆藍燈。

台經院表示，2月信號值雖已接近變燈臨界值，但若排除春節因素，1月與2月數據合計來看，製造業出口、外銷訂單及生產指數續呈雙位數衰退幅度，顯示國內製造業景氣仍處低迷。

台經院指出，歐美日製造業PMI仍在榮枯線下表示製造業仍處於疲軟階段，惟中國大陸受惠封控解除，產銷秩序回溫抵消部分歐美國家製造業不振的影響。國內製造業因全球終端需求依舊不振，產業鏈持續進行去化庫存調整，出口、生產指數及外銷訂單指標仍呈現衰退，惟2月工作天數增加及去年春節效應致基期較低，相關數據減幅明顯縮小，推升需求面及原物料投入面等指標表現。

此外，股市受到中國大陸解封，復工復產帶動台商營運環境好轉激勵，然歐美國家因通膨率減幅有限，可能拉長貨幣緊縮期間抵消部分漲幅，加上國內製造業廠商看好當月景氣表現的廠商比重明顯高於看壞，推升經營環境面指標表現。整體製造業景氣信號值增加0.85分至10.49分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

台經院表示，全球通膨、升息壓力仍在，歐美等經濟體貨幣緊縮期間拉長可能打擊消費需求，讓各國經濟成長仍承壓中，惟中國大陸解封後，工商活動復工復產推升成長動能。國內製造業雖因去年2月份適逢春節，工作天數少，基期偏低，讓出口、外銷訂單及生產指數等數據減幅明顯較1月份縮小，因此2月升至10.49分，雖已接近變燈的臨界值，但若排除春節因素，將1月與2月數據合計來看，製造業出口、外銷訂單及生產指數續呈雙位數衰退幅度，顯示國內製造業景氣仍處低迷。

展望未來，美國矽谷銀行倒閉後，包括科技業、風險投資及新創公司將面對籌資不易，影響其未來發展，此可能拉長美國科技業景氣回溫，增加經濟前景不確定性。另外中國大陸產銷活動儼然秩序恢復，PMI重回至擴張區，但港澳台商及外商企業投資仍衰退，顯示國外廠商對大陸經商環境存在信心不足問題；另中國國務院改組，成立中央科技委員會統壽中國科技戰略，短期來看，對兩岸科技業交流影響不大，然我國科技產品有逾二成出口至大陸，未來後續發展將牽動台灣製造業表現，仍須觀察其變化。