受邀全球民主峰會致詞 唐鳯談數位韌性

數位部長唐鳳受邀於美東時間3月30日下午，為第二屆民主峰會（Summit for Democracy）美國主辦的「強化科技為民主」（Advancing Technology for Democracy）區域論壇第三場次進行開場致詞。在會中與民主夥伴分享台灣經驗，包括如何應對自由開放社會所面臨的共同挑戰，以及新興技術如何加強人權和民主原則。

在峰會一開始，會場主持人直接用「台灣的數位部長」介紹唐鳳代表致詞。唐鳳表示，自2021年12月首屆民主峰會後，世界發生重大轉變，俄羅斯非法侵略烏克蘭震撼世界，而在民主夥伴適應新現實、致力推動數位韌性的過程中，台灣身為最可靠的夥伴則顯得愈發耀眼。她在2022年與60國夥伴共同簽署了《未來網際網路宣言》，鞏固共享的價值觀、加深了對民主盟友的承諾。

唐鳳指出，數位部是這份願景的核心，核心目標是實現「全民數位韌性」，這包括三個層面：應變韌性、產業韌性和社會韌性。

唐鳳說明，「應變韌性」促使有效應對各種危機，包括網路攻擊和自然災害。例如美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年歷史性訪臺期間發生的網攻，試圖破壞公眾對臺灣民主制度的信任，但未能成功。面對互動式深偽影音（interactive deepfake）等新興威脅，數位部整合各界資安能量、導入零信任原則，並將新興衛星業者納入多元網路備援通訊，以確保在緊急情況下，關鍵基礎設施仍可如常運作。

此外，數位部網站採用星際檔案系統（IPFS）這項新興技術，讓每個人都可以貢獻網路頻寬提供備援。

「產業韌性」聚焦於促進各行各業數位轉型，培育堅韌的產業生態。台灣擁有高度先進的IT產業、世界一流的半導體供應鏈，以及應對網路威脅的豐富經驗。通過SEMI E187等全球標準，將「臺灣製造」品牌提升成堅韌可靠的象徵，為民主夥伴打造堅固護盾。

「社會韌性」結合全球民主網絡，將權力賦予公民社會。數位部與文化部、通傳會組成跨部會小組，啟動了新聞共榮對話，邀請跨國數位平臺與臺灣新聞產業代表，一同探討互惠合作的途徑。

唐鳳說，準確的新聞報導是民主的基石，數位素養更需要有見識和辨別力的公民。面對威權擴張，民主陣營必須應對破壞性的挑戰，才能守護社會福祉與個人自由之間的平衡。不能止於制定保護措施，更要擁抱「參與、進步、安全」的三位一體，通過群眾智慧的力量開創新局。

唐鳳說，數位部的總體願景，就是「多元宇宙」：共同在場、攜碼互通。來自全球各地的人們，一旦能建立既獨特、又共通的互動空間，就能夠彰顯跨越意識形態鴻溝的聲音，揭示一目瞭然的共同價值。呼籲民主夥伴與臺灣並肩追求數位韌性，向全世界展現民主的堅韌精神。

第二屆民主峰會於3月29日至30日舉行，30日的議程由美國與哥斯大黎加、荷蘭、韓國、尚比亞等共同主辦國採異地同步方式辦理。唐鳳致詞的「強化科技為民主」區域論壇共有三場討論會，前兩場分別由美國國務卿布林肯、紐西蘭總理葉建事（Christopher John Hipkins）擔任開場致詞，與會成員包括歐洲執行委員會副主席Margrethe Vestager、美國國土安全部部長Alejandro N. Mayorkas、YouTube執行長Neal Mohan、多倫多大學公民實驗室教授兼主管Marietje Schaake等多國產官學界人士。