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僑委會與人力銀行合作助僑生留台工作 5000筆職缺釋出

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

為幫助企業解決缺工問題，同時增進僑生在台就業，僑委會與104人力銀行合作，建立僑生專屬線上多國語言整合性資源平台，提供最豐富完整的就業資訊和跨產業5000筆職缺，大幅提升工作媒合機會。

僑委會委員長徐佳青指出，我國面臨少子女化、高齡化以及工作人口急遽減少的多重挑戰，且產業面臨人才嚴重短缺；為留用優秀僑生人才，僑委會從招生攬才、育才及留才階段，積極輔導僑生認識臺灣產業，此舉將能有效幫助在台僑生排除就業困難，並有促進台灣整體就業競爭力。

根據104人力銀行最新數據顯示，3月全站工作機會數103.1萬，創歷史新高，與去年同期98.6萬個相比，成長4.6%。依產業，住宿餐飲業19.9萬個居冠，電子資訊/軟體/半導體16.7萬排名第二、批發/零售/傳直銷業15.8萬個位居第三。

104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，整體工作數已長達1年維持在至少90萬個以上，顯示大缺工已成為常態，企業必須重新審視招募策略，像是擴大年齡的任用友善中高齡，以及彈性工時的招募，以最缺工的住宿餐飲業為例，飯店最忙碌的時間為早上顧客退房至下午進房這段期間，剛好也是家庭婦女送完小孩上學後的空檔時間，這段時間進行分時工作，就能有效填補人力缺口。

內政部統計，2022年台灣新生兒僅13.9萬人，可預期台灣就業人口將越來越少，104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，台灣每年約有上萬名僑生在台就學，當畢業後語言以及熟悉環境優勢，成為填補就業市場勞動力短缺的最好來源之一。

至於如何協助僑生在台就業？僑委會與104人力銀行合作，建立僑生專屬線上多國語言整合性資源平台，提供完整的就業資訊和跨產業5000筆職缺，並將於4/29(六)僑生就業博覽會，結合i僑卡特約商店，當天邀約高達50間知名企業，ASML、友達光電、台達電、華新麗華、王品集團、中鼎工程、旭榮集團、IKEA等眾多優質企業，希望有效幫助在台僑生排除就業困難。

人力銀行

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