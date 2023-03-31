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不生導火線多！75%擔憂錢不夠、估子女基金需644萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

去年台灣新生兒人數13.8萬，續創史上新低，而且連三年「生不如死」，人口持續呈現「負成長」。根據yes123求職網今（31）日發布的最新調查顯示，探究勞工不想生小孩的原因，在可複選情況下，主要依序有：「怕賺的錢不夠養小孩」(74.7%)、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」(57.8%)、「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」(39.9%)，以及「覺得令人安心的保母或托育機構難尋」(27.6%)、「覺得生小孩之後不自由」(25.6%)。

其他不生育的原因，又分別是：「社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞」(23.8%)、「怕感情生變，無法給小孩健全的家庭」(20.6%)、「不滿意台灣教育體制」(18.4%)，以及「另一半不想生小孩」(15.7%)、「社會太競爭，不希望小孩將來受苦」(12.3%)。

解讀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在某種程度上，台灣「少子化」的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為「拒生」或「懼生」的導火線之一。

因此楊宗斌建議，政府若想要提高生育率的話，除了經濟面考量外，像是呼籲企業加薪、提高基本工資，或者透過輔導產業轉型，提高薪酬水準；其他部份也必須從社會福利、社會安全層面著手，以及建立更完善的托育機制。

雖然為了鼓勵民眾生育，不論中央或地方政府，持續調高「育兒津貼」與「生育補助」，不過，調查顯示，仍有八成四的上班族表示，「不會因為」現有官方的生養育獎勵或補助，而生或多生一個小孩。

除了覺得津貼、補助不太夠，上班族更認為，從出生到20歲，為了小孩所準備的「生養育基金」，平均「至少」要存到644.3萬元；其中甚至有22.2%認為，要存到「一千萬元(含)以上」。

若以「官方經常性薪資」4.5萬元估計，大概要不吃不喝12年，才有可能準備好這筆「生養育基金」。且此次調查進一步發現，上班族朋友平均預估，家庭「總月收入」最少要達10.7萬元，才有能力「生養一個小孩」，約為經常性薪資45K的2.4倍左右。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，想要準備好生養育基金，恐怕夫妻兩人都要就業，也就是「領雙薪」，同時持續進行投資理財計畫；另一方面，除了小孩外，如果還需要分神照顧銀髮族的長輩，可能導致身心壓力更為沉重。

楊宗斌進一步表示，加上職場競爭激烈，工作壓力大，以及工時過長，許多因素影響到生養育意願，除非任職的公司是「幸福企業」，能主動提供相關福利，藉以減輕經濟負擔，或者讓員工在上班時，不用常常分神於子女的事情

「上述兔年勞工婚育規劃調查」，是由yes123求職網於2023年3月15日到3月28日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,366份，信心水準為95%，誤差值為正負2.65%。至於企業有效問卷共975份，信心水準為95%，誤差值為正負3.14%。

求職 生育補助

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