彭博新能源財經發布「2022年全球風電整機製造商市場占有率排名」報告指出，在連續兩年創下裝機歷史紀錄之後，2022年全球風電新增裝置容量下降15%。

報告顯示，全球最大兩個市場（中國大陸和美國）的裝機成長陷入停滯，2022年全球風電新增裝置容量達到 86GW。大多數風電新增吊裝為陸上風電（占比 89%），海上風電新增裝置容量比前一年減少46% 至 9.1GW。

彭博新能源財經風電分析師、報告主要作者丁加（Cristian Dinca）表示，這應該敲響警鐘，因為世界各國政府都在提升脫碳雄心的同時，風電新增吊裝卻正在放緩。

在全球風電整機製造商新增裝置容量排名中，金風科技取代維斯塔斯（Vestas）登頂榜首，時隔七年再次奪得全球第一。金風科技去年風電新增裝置容量達到 12.7GW，其中近 90%來自於中國國內市場。總部位於丹麥的維斯塔斯 2022年風電新增裝置容量為 12.3GW，較總部位於美國的通用電氣（排名第三）高出 3GW。

彭博新能源財經風電研究主管麥卡夫（Oliver Metcalfe）表示，預計海上風電的下降將是短暫現象。德國和荷蘭將在 2023年再次安裝大型項目，同時該產業也將在法國和台灣等新興市場發展壯大。

麥卡夫表示，延長風電項目稅收優惠的不確定性高，已連續兩年阻礙美國風電產業發展。隨著去年「降低通膨法案」（IRA）通過，情況發生變化。從現在到 2030年，IRA中的激勵措施將有助於推動新增累計 135GW 的風電裝置容量，證明政府在實現淨零排放的目標中可以也必須發揮關鍵作用。