回應侯友宜 國發會：捷運需妥善工程及財務規劃

針對新北市長侯友宜今（30）日於行政院會後表達企盼中央加速新北軌道建設的核定作業，國發會表示，軌道建設攸關都市交通運輸與產業發展的重大建設，且建設經費動輒高達新台幣上百億元，故均須經過可行性研究及綜合規劃研究，以確保其財務、自償、工程等面向均為可行，且涉及用地、交通維持、環境影響評估等跨縣市協調工作，建設提案縣市應確實檢視計畫完整性，預先解決後續施工上可能的問題，以確保建設工程能如期如質完成，非一句「提高效率」就可歸責於某一方。

國發會進一步說明，例如行政院核定的淡北道路，其交通影響涉及台北市及新北市，除必須協調地方政府取得方案共識外，亦必須考量關渡橋改建及五股、泰山整體路網；又如基隆捷運涉及台北市、新北市及基隆市，各地方政府意見不一且必須考量與其它捷運路網之銜接；需中央政府介入加以協調整合，非單一地方政府同意，即可核定。

國發會並指出，至於侯市長所提的新北市境內四條軌道路線之推動情形，國發會說明，有關五股泰山輕軌可行性研究推動情形，新北市政府於今年2月20日依照行政院核示意見回應說明函覆行政院，並經院交議國發會，將儘速辦理審議作業。八里輕軌可行性研究與淡海輕軌第二期修正計畫因計畫路線具連貫性，整體路網須進行系統整合性思考，惟淡海輕軌第二期路線涉及文資保存，路線尚未能確定。而深坑輕軌目前尚在交通部審查，新北市政府依審查意見修正中，尚未陳報行政院。

國發會表示，類似捷運等重大建設均涉及用地、交通維持、環境影響評估等跨縣市協調事項，且必須考量財務自償。國發會以負責任的態度協助行政院將計畫中之細節協調確認，始得建議行政院予以核定，相關審議意見亦是協助計畫提案縣市預為考量後續施工上可能的問題。國發會與相關部會也持續收到民意代表反應重大建設的地方意見，絕無拖延可能。

國發會強調，重大公共建設的推動，地方政府及民意代表均非常重視，國發會將持續協助行政院審議推動，讓台灣的基礎生活環境更加完整。