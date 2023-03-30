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亞太永續種子基金贊助13家亞洲非營利組織、台灣有2家

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google台灣今天宣布13家亞太區非營利組織名單獲得亞太永續種子基金贊助，其中包括兩家台灣非營利組織，分別是臺灣湛藍海洋聯盟 （Azure Alliance ) 與台灣綠能公益發展協會 （TGECA ) 。

Google 旗下慈善機構組織 Google.org 與亞洲開發銀行（Asian Development Bank）雙方透過全球最大的公益創投聯盟 Asian Venture Philanthropy Network （AVPN） 成立規模達300萬美元的亞太永續種子基金（APAC Sustainability Seed Fund），幫助位於亞太區且善用科技的非營利組織提供資助，協助在當地加速發揮影響力。

Google台灣總經理林雅芳表示，臺灣湛藍海洋聯盟致力以智慧科技打造無污染的水文與海洋生態環境，並創造更多乾淨的水資源。他們更結合創新科技，以兼具遙控與自動駕駛模式的全電式海漂垃圾清潔船「湛鬥機」，在台灣各地的港口、湖泊等水域清除水上漂浮垃圾，實際執行的區域遍布全台，範圍包括：鼻頭漁港、竹圍漁港、八斗子漁港、大湖公園等地。

台灣綠能公益發展協會則是希望改善能源不平等的問題，幫助每個人、尤其是社會中的弱勢族群也能享有永續能源，並參與台灣的能源轉型過程；該機構串連了企業、地方政府、民間團體與個人共同響應，透過購買太陽能板、公益綠電或協助社福機構汰換耗能設備來達成這些目標。

亞太永續種子基金影片也介紹臺灣湛藍海洋聯盟、印尼 Solar Chapter 與澳洲Water Stewardship Asia Pacific如何運用科技、改善當地環境問題。亞太永續種子基金在2022年6月對外宣布後，為亞太區各國的非營利組織舉辦了說明活動。在評選申請機構的過程中，除了挑選特別針對「水資源」、「空氣品質」、「廢棄物處理」、「生物多樣性」、「循環經濟」、「再生能源」、「減碳」、「因應氣候變遷」等領域努力的非營利組織外，也將「是否善用創新科技來發揮更大永續效益」視為評選標準。大家可以在我們公布的影片中看到獲選機構案例的介紹，其中也包括臺灣湛藍海洋聯盟。

Google 綠能

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