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發展AI對話引擎 國科會擬推基礎模型供加值應用

中央社／ 台北30日電

AI浪潮勢不可擋，國科會今天宣布，在產官學共識下，將推動台灣發展「可信賴AI對話引擎」，提供讓政府、業者在各自專屬需求、領域下，可應用的基礎模型，並預期在不同階段逐步釋出預訓練模型。

國家科學及技術委員會今天發布新聞稿指出，29日舉辦「台灣發展生成式AI產學跨界討論」會議，邀請產業界及學術界代表共同研商如何聚焦台灣特色，引導及推動可信賴AI的發展。

國科會表示，會議中向與會代表說明並達成共識，現階段適合台灣發展的是「可信賴AI對話引擎」（Trustworthy AI Dialog Engine，TAIDE），提供一個能夠讓政府或業者，在他們專屬需求、領域下可應用的對話模型。

國科會指出，產業界代表均表示，生成式AI的運用對各行各業有正面助益，但也同時看到使用公開平台潛在的風險，對於現在泛用型的ChatGPT等，則表達目前尚無法完全採用。

與會者進一步表示，依照需求選擇各領域適用的模型大小並衡量算力，控制成本，在政府提供下載後能自行運用加值，是目前適合台灣的模式，尤其對於業者和社會大眾而言，政府投入開發可信賴的基礎模型，將更具公信力。

國科會指出，目前已盤點資源及聚集相關領域好手，投入發展自有的對話引擎，預期在不同階段逐步釋出預訓練（Pre-trained）模型，並邀請業界、政府機關在此模型之上，以自有的資料進行微調（Fine-tuning），發展符合自身需求的系統。

國科會指出，另有與會代表提醒，台灣使用的語言除了華語外，還包括台語及客語等，建議政府也應將這些語料的檢整與訓練納入整體的規劃中。

行政院政務委員兼國科會主委吳政忠在聽取與會代表意見後，對於與會者認同台灣發展可信賴的生成式AI的必要性，以及願意跨界整合推動、公私協力，表示感謝。

吳政忠指出，政府正在發展的可信賴AI對話引擎，不是要跟國際大廠的通用型服務競爭，而是要加速台灣各領域掌握自主性的能力；此外，政府也應積極推動AI法制相關工作，提高民眾的AI素養，因應生成式AI發展所衍生的AI監管及治理議題，以落實可信賴AI的發展。

客語 華語

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