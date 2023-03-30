台宏斷交FTA將中斷？王美花：將與外交部做政策性討論

台灣與宏都拉斯正式斷交，國民黨立委楊瓊瓔今（30）日於立法院關切，雙邊的自由貿易協定（FTA）是否受影響？經濟部長王美花表示，目前沒有收到宏都拉斯表達「中斷」要求，經濟部會與外交部做政策性討論。

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今併案審查經濟部組織法修正草案，邀請王美花列席報告與備詢。

針對台灣與宏都拉斯斷交但FTA仍存續，楊瓊瓔認為，要提早因應，相關產業才不會反應不及，尤其台灣是中美洲銀行最大股東，又欠我國債務達六億美元，呼籲王美花要趕快與外交部政策性討論。

王美花答詢表示，FTA中斷也有一定的程序，目前沒收到宏都拉斯這樣的要求，不過，經濟部會先與外交部進行政策性討論，並邀請相關貿易企業進行了解。