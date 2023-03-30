台宏斷交FTA將中斷？王美花：將與外交部做政策性討論
台灣與宏都拉斯正式斷交，國民黨立委楊瓊瓔今（30）日於立法院關切，雙邊的自由貿易協定（FTA）是否受影響？經濟部長王美花表示，目前沒有收到宏都拉斯表達「中斷」要求，經濟部會與外交部做政策性討論。
立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今併案審查經濟部組織法修正草案，邀請王美花列席報告與備詢。
針對台灣與宏都拉斯斷交但FTA仍存續，楊瓊瓔認為，要提早因應，相關產業才不會反應不及，尤其台灣是中美洲銀行最大股東，又欠我國債務達六億美元，呼籲王美花要趕快與外交部政策性討論。
王美花答詢表示，FTA中斷也有一定的程序，目前沒收到宏都拉斯這樣的要求，不過，經濟部會先與外交部進行政策性討論，並邀請相關貿易企業進行了解。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言