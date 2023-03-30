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9月電價繼續漲？今年缺電就下台 王美花這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國民黨籍立委曾銘宗今（30）日針對「9月電價是否再漲？」及「今年缺電部長下台」等議題質詢經濟部長王美花。對此，王美花答詢表示，9月會不會再漲電價，無法由她決定，9月底會由電價審議委員進行客觀判斷。至於今年會不會有缺電的問題，王美花則回應表示，「不會缺電」。

經濟部長王美花今出席立法院司法及法制、經濟委員會第2次聯席會議，立委曾銘宗質詢指出，2021、2022年平均發購電成本漲69%，但去年7月電價漲8.4%，今年4月再漲11%，目前漲幅不到二成，9月會不會再漲電價？對此，王美花答詢表示，確實沒有漲足，台電會審慎因應未來情勢。

曾銘宗則再指出，「9月電價不會漲，因為選舉到了，民進黨很會選舉」。對此，王美花回應表示，「這是委員說的，我沒有特別意見」。

曾銘宗還提到，部長一再保證今年不會缺電，假設缺電，部長下台，之前大停電已經很多次，「你早應該離開」。對此，王美花答詢表示，「我有我的政治責任要負擔，政務官只會想把工作做好」。

曾銘宗堅持，「若今年缺電，部長下台」。王美花強調，不需要這樣講，政務官自有進退，政務官有自己的責任。

王美花 電價 缺電

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