工商早餐會提25項提案 陳健仁談漲電價：不得已的決定
工商協進會舉辦「工商早餐會」，邀請行政院長陳建仁、副院長鄭文燦與財經部會首長出席，並從產業提升、經濟振興、淨零轉型、財稅政策、金融監理、人力資源、經營環境等7個面向，提出25項提案，55個具體建議。
工商協進會理事長吳東亮表示，國發會預測台灣的景氣有望在今年4月落底，全球主要央行也有機會在上半年停止升息，台灣整體經濟展望並不悲觀，期望工商界的各項建言，能夠協助政府，提升台灣經濟、社會與環境韌性，迎接景氣春燕的來臨。
而針對企業憂心的缺電問題，陳建仁則說，政府將持續加速整體綠能發展進程，確保穩定供電，並兼顧降低空汙及減碳等目標，俄烏戰爭後，國際燃料價格大漲，調整電價實屬「不得已」的決定，但政府仍考慮到要顧民生、顧產業的考量，所以衡平設計電價調整方案，希望透過政府、民眾、企業共同調適，能一起度過這波全球性燃料價格飆漲風暴。
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