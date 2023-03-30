工商早餐會提25項提案 陳健仁談漲電價：不得已的決定

勞保年改跟1000多萬勞工習習相關，可是，勞保基金將在5年後用光見底，勞工退休後的生活依靠堪虞，很多人心裡蒙上會不會老後過「下流老人」生活的陰影。蔡政府說，今年會撥補450億。然而，明年是總統大選，上千萬勞工想問的是：明年怎麼辦？

2023-03-30 05:50