工商早餐會致詞 陳建仁：再生醫療雙法希望本會期過關

行政院長陳建仁今（30）日率內閣團隊出席「112 年工商早餐會」，他在致詞中表示，生技醫療扮演國家安全重要戰略地位，因此政府將持續推動生技產業發展，以及新興醫療戰略技術開發與產業化，並已擬具「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」草案送請立法院審議，希望本會期過關，希望透過政府與民間的努力，共同打造下一座護國神山。

陳建仁表示，這是他首次以院長身分參加工商早餐會。他指出，為因應全球經濟變局可能對國內經濟、社會造成的不利影響，蔡總統交付新內閣「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」四大任務，行政院已展開全面建設，以強化臺灣整體經濟、社會韌性及應變能力，並讓經濟成果與全民共享。

他指出，全球經濟放緩及國際政經變數仍多，加以今年是臺灣邁向疫後復甦的關鍵年，政府落實推動「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，不僅將普發現金每人6,000元，以發揮促進內需的效果，亦推動產業及中小企業升級轉型，擴大公共運輸補貼，加速吸引觀光客來臺，強化農業基礎設施等，以確保成長動能及提升中長期發展韌性。根據主計總處預估，在疫後特別預算施行後，今年經濟成長率可達2.5%。

此外，為推升經濟發展動能，政府推動「投資臺灣三大方案」，驅動投資，並推進「六大核心戰略產業」，鞏固臺灣在世界科技的關鍵領先地位。其中，投資臺灣三大方案的累計總投資金額超過2.3兆元，帶來超過14.4萬個就業機會。去年僑外資來臺投資金額突破133億美元，比前年增加78%，不但是15年來最高，也寫下歷年第三高，證明國際投資人對臺灣具有高度信心。

陳建仁並強調，此次的百年大疫，益發突顯生醫產業的重要性，也印證生技醫療對國家安全的重要戰略地位，因此政府將持續推動生技產業發展，以及新興醫療戰略技術開發與產業化，並已擬具「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」草案送請立法院審議中，盼本會期能過關，他希望透過政府與民間的努力，共同打造下一座護國神山。

針對觀光產業，陳建仁也重申， 臺灣一年曾有最高1,200萬人次觀光客來臺，面對疫後觀光旅遊潮，政府將透過「加速擴大吸引國際觀光客方案」，讓今年達成600萬人次觀光客來臺的目標，並盼明年恢復1,200萬人次來臺的水準。

陳建仁表示，俄烏戰爭後，國際燃料價格大幅上升，各國紛紛調高電價，我國各項能源仰賴進口，調整電價實屬不得已的決定，但政府仍努力在顧民生、顧產業的考量下，衡平設計電價調整方案，希望透過政府、民眾、企業共同調適，能一起渡過這波全球性燃料價格飆漲風暴。

在提升人力質量，充裕產業所需人才方面，陳建仁也指出，為解決我國工作年齡人口減少及結構老化問題，政府積極推動人才培育、延攬與留用，目前已成立包括11所國家重點產業領域研究學院，包括半導體、金融、循環經濟、人工智慧及跨域科技產業創新等，加速培養產業所需人才。

政府也積極推動「強化人口及移民政策」，其中，已核發的「就業金卡」突破6 ,800張，成功吸引半導體、離岸風電、金融等各領域的外籍高階專業人才來台發展，政府也藉由「移工留才久用方案」，將優秀且成熟的外籍技術人才留為國用。

他說明，為讓年輕世代獲得更好的就業機會和薪資所得，政府積極推動2030雙語政策，以培育臺灣人才接軌國際，同時呼應國際企業來台深耕，讓臺灣產業連結全球，打造優質就業機會。