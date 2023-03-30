電價上調效應 大樓管理費恐喊漲

電價將在4月1日調漲，平均漲幅11%。台電總經理王耀庭昨（29）日在立法院表示，全台約30萬戶社區大樓，其中約22萬戶用電在700度以下，不會受到影響，但立委洪孟楷指出，這代表全台有8萬戶、約四分之一的社區大樓，公共電費因此上漲，也可能造成管理費增加。

經濟部長王美花昨日在立法院經濟委員會回應電價議題，表示房東可以申裝智慧電表，選擇用時間電價。台電坦言，盡量不漲住宅用電，但公用電費超過700度、且沒有申請低壓用戶的社區受影響，約8萬戶。

專家批官方說法避重就輕，只要住在社區大樓華廈等集合住宅、有公共設施者都受到波及，導致住戶難逃電費與管理費雙漲命運，台灣物業管理學會理事長、景文物業管理機構董事長郭紀子表示，社區公共電費包含大公設與小公設用電量，「大公」是大廳與休閒公設等全體住戶共同使用，包括警衛室、電氣室、配電室、電機房、休閒公設等，「小公」則是各層電樓梯廳，只有部分住戶會使用到。