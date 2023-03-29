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新制退休金不夠！勞團喊提高雇主勞退提撥 專家：薪水恐凍漲

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勞團喊提高勞退提撥 專家：羊毛長在羊身上 薪水恐凍漲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
工鬥團體今召開記者會呼籲勞退新制提撥比率應調高至10%。記者葉冠妤/攝影
工鬥團體今召開記者會呼籲勞退新制提撥比率應調高至10%。記者葉冠妤/攝影

勞團今拋勞退新制的雇主提撥比率應從現行六％提高至十％，但中華民國勞務士協會常務理事張凱翔認為「羊毛長在羊身上」，提高雇提，造成雇主成本加重，恐怕只會讓勞工薪資凍漲

張凱翔說，提高勞退新制提撥比率不是不能討論，但必須視時機點，勞團拿公教人員退撫新制相比，但公務員的雇主是政府，一般勞工的雇主是企業，現在企業面臨全球景氣低迷，如果勞工退休金提撥率再強制提高，搞不好企業乾脆手一攤，凍漲薪資、少發年終獎金，畢竟羊毛出在羊身上。

張凱翔說，就薪資結構來看，雖然基本工資已經連續七年調升，但造福、照顧到的都是底層勞工，對於薪水三、四萬元的中層勞工來說，薪資調漲的幅度很有限，如果勞退的雇主提撥再提高，連帶影響雇主成本、物價又跟著翻動上揚，但勞工實質薪資沒有對等調升，形同月薪三、四萬元的中層勞工遭變相擠壓，反而會有降薪的感受。

淡江大學保險學系副教授、中華民國退休金協會理事郝充仁舉例，香港的強制性公積金提撥率十％，由勞雇雙方各提撥五％，且香港另開放勞工自選投資，澳洲的超級年金提撥十二％，由雇主提撥九％、勞工提撥三％，但台灣勞工願不願意接受法令強制自提、要不要接受開放自選平台？

郝充仁說，他很開心勞團終於轉向勞退金議題，而不是只聚焦勞保年金，勞團講得很好，現行提撥六％絕對不夠，但該怎麼提高、做法有哪些，大家可以開始慢慢理性討論，來研究台灣跟香港、新加坡、澳洲、美國的退休金制度差在哪裡。他樂見雇主願意提撥更高，但政府願不願意提供更多誘因、優惠？

勞工退休金 薪資凍漲 勞團

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