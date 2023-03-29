半導體擴增先進製程 2022年我國固定投資突破6兆創新高

經濟部今（29）日公布最新統計。經濟部表示，由於半導體廠商擴增先進製程，加以國際科技大廠加大在台投資及台商回流挹注，帶動固定投資持續走升，2022年我國固定投資突破六兆元，續創新高。

不過，經濟部也表示，由於目前全球經濟前景不確定性仍高，企業資本支出轉趨審慎，但在半導體廠商持續投資先進製程，綠能設施持續建置，投資台灣三大方案陸續落實下，將支撐投資動能，依行政院主計總處今年2月預測，2023年固定投資金額將續創新高，惟剔除物價影響後的固定投資實質成長率，在上年高基數因素下微幅下滑0.2%，終止連5年正成長，其中民間投資年減1.1%，政府及公營事業則分別年增5.6%、4.0%。

經濟部指出，固定投資為支撐我國近年經濟成長的主要動能之一，2013~2017年間固定投資占GDP比重約介於21.1%~22.7%，之後隨著國內投資力道增強，占比逐年上升，2022年升至27.6%，為1994年以來最高，對GDP成長率之貢獻提升至1.5個百分點以上。

我國固定投資以民間部門為主，所占比重自2014年起均逾8成，2021~2022年更因半導體供應鏈深化在地投資，加上台商回台及5G設施建置持續落實，占比均達84.6%，為歷年最大，公共部門（政府+公營）占比則降為15.4%。

且由於國內高科技業者持續擴充設備及提升製程，加上台商回流投資效應，2022年資本設備進口753億美元，創歷年新高，年增9.2%，連續五年正成長，其中半導體相關設備進口363億美元，年增13.3%，占資本設備進口48.3%，為歷年最高。

整體來說，近年我國固定投資平均成長率居亞洲四小龍之冠，觀察亞洲四小龍固定投資實質成長情況，2022年我國成長6.2%表現較佳，連續五年正成長；新加坡成長1.6%，南韓及香港則轉呈-0.8%、-8.5%；2018~2022年平均成長率我國8.2%最高，南韓2.2%次之，新加坡及香港皆為負成長，分別為-0.1%、-5.3% 。

且近年我國固定投資占GDP比重增加也是最多，就亞洲四小龍固定投資占GDP比重觀察，2022年南韓占32.0%最多，我國占27.6%次之，新加坡及香港分別占20.6%、16.0%；若與2017年相比，我國增加6.5個百分點最多，南韓增加0.5個百分點次之，新加坡及香港則分別減少4.6、5.6個百分點。