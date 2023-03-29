快訊

明天迎本周第二波春雨 清明連假降雨熱區出爐

離韓國瑜「還有段距離」…李四川1張照片曝心聲 網笑：竟拿他墊背

政院明將通過節能家電減徵貨物稅 展延兩年

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院院會明（30）日將通過，《貨物稅條例》第11條之1修正草案，延長節能家電減徵貨物稅優惠兩年，至2025年6月14日止，預計將會列為立法院本會期優先法案。

由於先前財政部為鼓勵民眾購買節能家電，落實節能減碳、綠色消費，財政部已自2019年6月15日起，購買能源效率分級第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，每台最高減徵貨物稅2,000元，實施兩年後，2021年修法展延兩年，落日期限在今年的6月14日，為了不讓該項優惠中斷，財政部今年再度公告將延長優惠。

財政部表示，據經濟部統計，我國目前十年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25%，為持續鼓勵民眾購買節能家電，財政部預告修法，第二度展延實施二年至2025年6月14日止。

財政部指出，在貨物稅條例中提供不少減稅優惠，有助節能減碳，例如針對汽機車汰舊換新，符合規定者，汽車最多減徵5萬元、機車最多4,000元，實施至2026年1月7日；另針對大型柴油車汰舊換新，則最高減徵40萬元，實施至2026年12月31日。

另針對電動車，完稅價格140萬元以下可享免稅優惠，超過部分減半徵收，實施至2025年12月31日；而針對太陽光電模組用玻璃，則給予免稅優惠，實施至2027年11月23日；針對復康巴士等也給予免稅優惠。

行政院去年底也宣布祭出30億元預算，針對購買能源效率分級標示一級的冷暖氣機及電冰箱，每台新機提供補助金3,000元，加上財政部退稅，民眾最多可領5,000元。

財政部 減徵

延伸閱讀

今年使用牌照稅額657.7億 4月1日開徵5月2日截止

權證避險降稅闖關 立委爭取範圍擴及ETN

東元 推節能空調系統

惡意網攻再起？ 政院：有異常連線跡象就啟動聯防

相關新聞

4月起電價調漲 電費帳單「這金額」以下不受影響

4月起電價漲，不少民眾、店家苦惱究竟會被漲多少？對此，台電今（29）日說明，若以電費帳單（2個月一期）來看，非夏月（10...

大樓管理費恐跟著電價漲 台電：全台約25%社區有影響

電價即將在4月1日調漲，平均漲幅11%，立委今（29）日於立法院經委會關心民生用電部分調漲，租屋族可能被調漲電價，社區住...

悠遊卡公司董事長異動 林志盈正式接任

繼悠遊卡投資控股公司董事會於昨日選出新董事長林志盈，其子公司悠遊卡公司於今(29)日召開董事會，推舉林志盈接替陳亭如解任...

電費漲價4月上路 台電揭「這些行業」不調漲或調幅減半

4月1日起電價漲，台電今（29）日表示，此次農漁及學校（幼兒園至大專院校）用電不調漲，去年下半年用電衰退產業調幅減半。

柯文哲愛將遭解職 悠遊卡總座由他出馬代理

悠遊卡公司董事長林志盈昨甫上任，台北市前市長柯文哲愛將、悠遊卡公司總經理邱昱凱卻沒被換掉，引發藍綠議員批評。今召開董事會...

青安貸款一段式利率升破2%大關 減碼後最低2.025％

美國聯準會3月升息1碼（0.25個百分點），台灣央行23日宣布跟進再升息半碼，中華郵政今日公布調整存款利率。財政部表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦