政院明將通過節能家電減徵貨物稅 展延兩年

行政院院會明（30）日將通過，《貨物稅條例》第11條之1修正草案，延長節能家電減徵貨物稅優惠兩年，至2025年6月14日止，預計將會列為立法院本會期優先法案。

由於先前財政部為鼓勵民眾購買節能家電，落實節能減碳、綠色消費，財政部已自2019年6月15日起，購買能源效率分級第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，每台最高減徵貨物稅2,000元，實施兩年後，2021年修法展延兩年，落日期限在今年的6月14日，為了不讓該項優惠中斷，財政部今年再度公告將延長優惠。

財政部表示，據經濟部統計，我國目前十年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25%，為持續鼓勵民眾購買節能家電，財政部預告修法，第二度展延實施二年至2025年6月14日止。

財政部指出，在貨物稅條例中提供不少減稅優惠，有助節能減碳，例如針對汽機車汰舊換新，符合規定者，汽車最多減徵5萬元、機車最多4,000元，實施至2026年1月7日；另針對大型柴油車汰舊換新，則最高減徵40萬元，實施至2026年12月31日。

另針對電動車，完稅價格140萬元以下可享免稅優惠，超過部分減半徵收，實施至2025年12月31日；而針對太陽光電模組用玻璃，則給予免稅優惠，實施至2027年11月23日；針對復康巴士等也給予免稅優惠。

行政院去年底也宣布祭出30億元預算，針對購買能源效率分級標示一級的冷暖氣機及電冰箱，每台新機提供補助金3,000元，加上財政部退稅，民眾最多可領5,000元。